Kibice Legii zadrwili z ruchu Black Lives Matter. Chodzi o oprawę przed meczem z Leicester

Legia Warszawa grała z Leicester City w meczu grupowym Ligi Europy. Przed spotkaniem doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Nie będzie chyba nadinterpretacją, jeśli stwierdzimy, że kibice Wojskowych zadrwili z przeciwników i ruchu Black Lives Matter poprzez oprawę, jaką rozwinęli chwilę przed pierwszym gwizdkiem.

Oprawa kibiców Legii Warszawa

Przed każdym meczem angielskie drużyny klękają na chwilę, by tym gestem solidaryzować się z ruchem Black Lives Matter, który walczy z rasizmem. Kibice Legii Warszawa rozwinęli na trybunie na przeciwko klęczącej drużyny baner z podobizną Andrzeja Gołoty w koronie. Pod podobizną widniał napis "Kneel before his majesty" (Klękajcie przed Jego Wysokością).

Andrzej Gołota to legendarny polski pięściarz. Były zawodnik pojawił się w czwartkowy wieczór na meczu Legii i Leicester, co jest dodatkowym smaczkiem do całe sytuacji.

Wygrana Legii Warszawa

Legia Warszawa wygrała z Leicester 1:0. bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Mahir Emreli, który popisał się strzałem po ziemi sprzed pola karnego. Cała sytuacja miała miejsce w pierwszej połowie. Druga część meczu należała do Leicester, ale tylko pod względem kreowania akcji. Gdyby nie niedokładność Legionistów spotkanie mogło się spokojnie zakończyć wynikiem 3:0. Podopieczni Czesława Michniewicza nadal są liderami tabeli, ponieważ mają na swoim koncie dwie wygrane i sześć punktów.

