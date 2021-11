Francuski dziennikarz oskarża piłkarza Realu Madryt. „Kopnął ją w głowę, zanim pokazał penisa”

Romain Molina jest francuskim dziennikarzem, który wydał w karierze sześć książek, a także napisał wiele publikacji dla takich marek, jak „Guardian”, CNN, BBC czy „NY Times”. Redaktor w ostatnim czasie mocno rozwija działalność twitterową, gdzie przybliża swoim odbiorcom skandale ze świata piłki nożnej.

W czwartek Molina w specjalnym „pokoju” na twitterze, w którym można nadawać własne treści audio live, podzielił się 70 tysiącami słuchaczy swoimi historiami, które według jego informacji miały w sporcie miejsce.

Skandale, gwałty i szantaże

Molina poruszył w swojej wypowiedzi wiele wątków. Mówił między innymi o dyrektorze sportowym PSG, który rzekomo ma być znienawidzony przez wszystkich w paryskim klubie. To jednak jedno z lżejszych dział, jakie wytacza Francuz. – Klub Ligue 1 ukrył sprawę pedofilii na małym chłopcu. Chłopcu zrobiono pranie mózgu, a następnie odesłano go z powrotem do swojego kraju. Sprawa ma ponad 10 lat – mówił dziennikarz. (Wszystkie cytaty za kontem twitterowym „Trójkolorowa piłka”).

Autor sześciu książek mówił także o międzynarodowym trenerze, ktory „został przyłapany na gorącym uczynku podczas kiedy gwałcił dwie 13-letnie dziewczynki. Jego pracodawca zwolnił go po cichu”.

Oskarżenia Moliny wobec piłkarzy

Molina mówił, że jeden z piłkarzy Caen, Elye Wahi, został wyrzucony z ośrodka treningowego nie, jak podawano oficjalnie, za uderzenie przełożonego, ale za to, że „pod groźbą napaści fizycznej przyprowadził do łazienki kolegów z akademii i kazał im się rozebrać i przed nim masturbować”. Dziennikarz mówił również o Ferlandzie Mendym, piłkarzu Realu Madryt, który „kopnął leżącą na ziemi kobietę w głowę, zanim pokazał jej penisa”.

Dziennikarz wspominał również o tym, że największą plagą światowego futbolu jest wykorzystywanie seksualne nieletnich. – Wszędzie, w krajach rozwiniętych lub tych mniej rozwiniętych – mówił dziennikarz. Publicysta dodał również informacje o graczach grających w Premier League lub Ligue 1, cierpiących na choroby odbytu, wywołane wielokrotnym zgwałceniem w młodości. –Łącznie znęcano się nad blisko 400 młodymi ludźmi – mówił Molina. Poniżej prezentujemy cały wątek, który został spisany na Twitterze „Trójkolorowa Piłka”.

– Powiedziano mi, że wychodzę do ludzi ze zbyt dużymi rzeczami.. Ale w rzeczywistości ludzie nie są gotowi na to, co mam wydać w marcu-kwietniu – mówił Molina.

