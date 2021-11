Kiedy gala Złotej Piłki? Niedługo się dowiemy, czy Robert Lewandowski został doceniony

Robert Lewandowski był głównym faworytem do otrzymania złotej piłki za rok 2020. Z racji sytuacji covidowej „France Football” zdecydowało, że tym razem plebiscyt się nie odbędzie, ponieważ niektóre ligi zostały przerwane, więc mógłby to być teoretycznie nieuczciwy wybór.

Rok później kapitan reprezentacji Polski nadal zachwyca formą i również wymieniany jest w ścisłym gronie faworytów do zgarnięcia prestiżowej nagrody dla najlepszego piłkarza globu. Sam jednak zachowuje dystans do tej sprawy.

Złota Piłka. Robert Lewandowski: Wiadomo, że to wielka rzecz

Lewandowski do sprawy Złotej Piłki podchodzi spokojnie i z dużym dystansem. – Wolę się skupić na tych rzeczach, które są w tym momencie ważniejsze. Ewentualnie jak będzie moment gali, to wtedy będzie czas, żeby pomyśleć o tym ewentualnie i zacząć się głowić – powiedział na konferencji prasowej w trakcie listopadowego zgrupowania reprezentacji napastnik Bayernu Monachium. – Nie ma sensu nad tym za dużo myśleć, wiadomo, że to wielka rzecz, ale jest jeszcze dużo rzeczy do roboty – dodał kapitan reprezentacji.

Złota Piłka. Kiedy rozstrzygnięcie plebiscytu?

Pod koniec października zakończyło się głosowanie na najlepszego piłkarza globu. O wynikach dowiemy się już 29 listopada. Gala odbędzie się w Theatre du Chatelet w Paryżu. Oprócz nagrody dla najlepszego piłkarza zostanie wręczona również nagroda dla piłkarki, bramkarza i zawodnika do lat 21. Wpływ na zwycięzców ma 180 dziennikarzy z całego świata. Wydarzenie transmitować będzie TVP. Gala rozpocznie się o godzinie 20:30.

Czytaj też:

Poznaliśmy zwycięzcę nagrody Golden Boy 2021. Jest nim piłkarz Barcelony