Komentarze po gali Złotej Piłki. Boniek krytykuje dziennikarzy, inni doceniają Lewandowskiego

Robert Lewandowski wprawdzie może odczuwać niedosyt po gali Złotej Piłki, ponieważ zajął „zaledwie” drugie miejsce, ale snajper Bayernu Monachium i tak przeszedł do historii polskiego futbolu. Jeszcze nigdy w plebiscycie organizowanym przez „France Football” nasz rodak nie był tak wysoko, co zauważył zresztą Cezary Kulesza.

„Historyczny moment, najwyższe miejsce polskiego zawodnika w plebiscycie Ballon d'Or oraz nagroda dla najlepszego napastnika. Robert da nam jeszcze wiele powodów do radości, szczególnie w narodowych barwach. Dla mnie jest najlepszym piłkarzem świata!” – napisał prezes PZPN na Twitterze.

Złota Piłka 2021. Robert Lewandowski drugi, Boniek i dziennikarze komentują

Głos w dyskusji zabrał także Zbigniew Boniek, który nawiązał do głosów przedstawicieli mediów o tym, że w Paryżu doszło do kompromitacji. „Fajni są dziennikarze… mówią i piszą o kompromitacji, zapomnieli tylko ze to ich kompromitacja, to oni wybierali” – napisał były szef PZPN nawiązując do faktu, że to właśnie dziennikarze wybierają najlepszego piłkarza na świecie. Przypomnijmy, nasz kraj podczas głosowania reprezentował Maciej Iwański z TVP Sport, który w swoim zestawieniu uplasował Roberta Lewandowskiego na pierwszym miejscu.

Niezależnie od wyników plebiscytu, Lewandowski i tak może liczyć na wsparcie kibiców, dziennikarzy, a także klubów i reprezentacji Polski. Swoje uznanie dla kapitana Biało-Czerwonych wyraził m.in. Lech Poznań, w barwach którego grał późniejszy as Bayernu. Pozostałe komentarze po gali Złotej Piłki zebraliśmy poniżej.

Złota Piłka 2021. Wyniki plebiscytu

Lionel Messi (Argentyna, FC Barcelona, PSG), 613 pkt. Robert Lewandowski (Polska, Bayern Monachium), 580 Jorginho (Włochy, Chelsea), 460 Karim Benzema (Francja, Real Madryt), 239 N'Golo Kante (Franja, Chelsea), 186 Cristiano Ronaldo (Portugalia, Juventus Turyn, Manchester United), 178 Mohamed Salah (Egipt, Liverpool), 121 Kevin De Bruyne (Belgia, Manchester City), 73 Kylian Mbappe (Franja, PSG), 58 Gianluigi Donnarumma (Włochy, AC Milan, PSG), 36

