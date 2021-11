Znamy wyniki Złotej Piłki. Tyle punktów Lewandowski stracił do Messiego

Lionel Messi po raz siódmy w karierze sięgnął po Złotą Piłkę, co wywołało niemałe poruszenie w mediach społecznościowych. Część kibiców i dziennikarzy argumentuje, że Argentyńczyk zasłużył na statuetkę, ponieważ poprowadził swoją reprezentację do triumfu w Copa America. Inni z kolei zauważają, że Robert Lewandowski może pochwalić się bardziej imponującymi osiągnięciami indywidualnymi i to jemu należy się nagroda.

Złota Piłka 2021. Messi wygrał, Lewandowski z małą stratą

Opinie są podzielone, ale jedno jest pewne – gwiazdor Paris Saint-Germain wygrał z nieznaczną przewagą punktową. Messi otrzymał w sumie 613 punktów, a Lewandowski 580. Trzeci Jorginho zebrał 460 „oczek” – podaje goal.com. Później różnice punktowe robią się coraz większe, ponieważ dziesiąty Gianluigi Donnarumma otrzymał zaledwie 36 punktów.

Przypomnijmy, udział w plebiscycie organizowanym przez „France Football” bierze 185 dziennikarzy z całego świata. Każdy z nich wskazuje pięciu, jego zdaniem, najlepszych piłkarzy, klasyfikując ich według miejsc. I tak zawodnik, który otrzymał od danego dziennikarza pierwsze miejsce, otrzymuje sześć punktów. Drugi cztery, trzeci trzy i tak dalej.

Skoro Lewandowski przegrał 33 punktami oznacza to, że wystarczyłoby, by sześciu dziennikarzy wskazało jako głównego faworyta tylko jego, pomijając przy tym w swoim zestawieniu Messiego, by to Polak wygrał plebiscyt. Tak się jednak nie stało, przez co to Argentyńczyk może cieszyć się z kolejnego prestiżowego trofeum.

Złota Piłka 2021. Wyniki plebiscytu

1. Lionel Messi (Argentyna, FC Barcelona/PSG) – 613 punktów

2. Robert Lewandowski (Polska, Bayern Monachium) – 580

3. Jorginho (Włochy, Chelsea) – 460

4. Karim Benzema (Francja, Real Madryt) – 239

5. N'Golo Kante (Francja, Chelsea) – 186

6. Cristiano Ronaldo (Portugalia, Juventus/Manchester United) – 178

7. Mohamed Salah (Egipt, Liverpool) – 121

8. Kevin De Bruyne (Belgia, Manchester City) – 73

9. Kylian Mbappe (Francja, PSG) – 58

10. Gianluigi Donnarumma (Włochy, AC Milan/PSG) – 36

11. Erling Haaland (Norwegia, Borussia Dortmund)

12. Romelu Lukaku (Belgia, Inter/Chelsea)

13. Giorgio Chiellini (Włochy, Juventus)

14. Leonardo Bonucci (Włochy, Juventus)

15. Raheem Sterling (Anglia, Manchester City)

16. Neymar (Brazylia, PSG)

17. Luis Suarez (Urugwaj, Atletico Madryt)

18. Simon Kjaer (Dania, AC Milan)

19. Mason Mount (Anglia, Chelsea)

20. Riyad Mahrez (Algieria, Manchester City)

21. Bruno Fernandes (Portugalia, Manchester United)

21. Lautaro Martinez (Argentyna, Inter)

23. Harry Kane (Anglia, Tottenham Hotspur)

24. Pedri (Hiszpania, FC Barcelona)

25. Phil Foden (Anglia, Manchester City)

26. Nicolo Barella (Włochy, Inter)

26. Ruben Dias (Portugalia, Manchester City)

26. Gerard Moreno (Hiszpania, Villarreal)

29. Cesar Azpilicueta (Hiszpania, Chelsea)

29. Luka Modrić (Chorwacja, Real Madryt)

