Reprezentacja Polski uciszyła krytyków? Dublet Karola Świderskiego i sporo pytań

Polski zespół miał już za sobą inaugurację w eliminacjach MŚ 2026. Polacy po bardzo słabym spotkaniu wygrali 1:0 z Litwą. Gola na wagę trzech punktów w starciu z będącym na 142. miejscu w rankingu FIFA rywalem zdobył niezawodny Robert Lewandowski. Dla „Lewego” był to jubileuszowy gol numer 85 w reprezentacji Polski.

MŚ 2026: Polacy z kompletem zwycięstw po marcowych meczach z Litwą i Maltą

Po przeciętnej Litwie (w poniedziałek grupowy remis 2:2 z Finlandią), do Warszawy przyjechała Malta. Zespół peryferyjny, patrząc na potencjał ludzki i porównując do miejsc, w który występują reprezentanci obu nacji.

Polacy odnieśli zwycięstwo 2:0, po dublecie Karola Świderskiego. W ataku pod nieobecność Roberta Lewandowskiego (wszedł w 65. minucie spotkania) zagrał duet: Karol Świderski i Krzysztof Piątek. Ten pierwszy tworzył duet z RL9 również przeciwko Litwie, ale nie zaliczył udanego występu, podobnie jak zdecydowana większość reprezentantów Polski.

Najwyraźniej „Świder” i jego koledzy bardzo chcieli udowodnić, że zarówno oni sami, jak i drużyna narodowa, ma swoją wartość. Widać to było po cieszynce, jaką strzelec gola zaprezentował razem z towarzyszącym mu Jakubem Moderem. Nasłuchiwanie trybun PGE Narodowego, nieco prowokacyjne, czy niekoniecznie? Zostawiamy to państwa oceny, dodając, że to samo reprezentanci pokazali również po drugim golu.

Tak czy owak, drużyna Malty również miała swoje szanse – zanim Polacy otworzyli wynik spotkania.

twitter

Minimum przyzwoitości zostało jednak zachowane. Polacy wygrali, ale nadal gra drużyny Michał Probierza pozostawia wiele pytań. Gospodarze na PGE Narodowym zaprezentowali się jednak z pewnością lepiej niż w starciu z Litwą.

Na duży plus pierwszy w karierze dublet Świderskiego, niewiele zresztą brakowało do trzech goli, ale w drugiej części napastnik zdecydował się m.in. do podzielenia się piłką z Jakubem Kamińskim. Wahadłowy z Bundesligi również zasługuje na wyróżnienie, jeśli spoglądać na jego aktywność. Problemem była jednak finalizacja akcji.

twitter

Dobrze wyglądał również Jan Bednarek, do momentu zejścia z boiska. Niestety, kapitan tego dnia – został mocno poturbowany po jednym z wejść. Obrońca trafił twarzą w tył głowy przeciwnika, pojawiła się krew, być może nawet lekkie wstrząśnienie mózgu. Dla pewności, w drugiej połowie za Bednarka pojawił się Mateusz Wieteska.

Polska po dwóch meczach ma komplet sześciu punktów. Remis Litwy z Finlandią sprawił, że pojawiła się minimalna przewaga po stronie drużyny Probierza w grupowej tabeli. Należy jednak pamiętać, że do gry nie wkroczyli jeszcze faworyci, Holendrzy. Ci dopiero co odpadli z Ligi Narodów, po kapitalnym dwumeczu z Hiszpanią, przegranym dopiero po konkursie rzutów karnych.

Reprezentacja Polski walczy o udział w 10. mundialu w swojej historii

Spoglądając na dzieje piłkarskich MŚ, reprezentacja Polski dziewięciokrotnie miała okazję brać udział w najważniejszej imprezie międzynarodowej w futbolu. Mundial to bowiem święto, w które zaangażowane są wszystkie kontynenty, co dodatkowo podkreśla wagę tego niezwykłego, cyklicznego wydarzenia.

Polska zadebiutowała na piłkarskich MŚ w 1938 roku. Wówczas stanęło na jednym meczu, dokładnie 1/8 finału i szaloną porażkę z Brazylią 5:6, po dogrywce. Następnie rok 1974, mundial w RFN, z którego legendarna kadra pod batutą Kazimierza Górskiego, przywiozła medal. Polska była wówczas trzecią siłą świata. Następnie rok 1978 bez podium (miejsca 5-8) i ponownie krążek MŚ, tym razem z trenerem Antonim Piechniczkiem, w Hiszpanii (1982). Do tego jeszcze rok 1986, gdzie na MŚ w Meksyku Polacy zdołali zdobyć tylko jednego gola w turnieju, kończąc na 1/8 finału.

Kolejne MŚ z Polakami przyszły po 16. latach przerwy. Trener Jerzy Engel razem ze swoją drużyną awansował, jako pierwszy zespół ze Starego Kontynentu. Ostatecznie w Korei Południowej i Japonii, zakończyło się na dużym rozczarowaniu i wyeliminowaniu Polaków już w fazie grupowej. Ten scenariusz powtarzał się przy kolejnych dwóch mundialowych okazjach. W Niemczech (2006) i Rosji (2018).

„Grupową klątwę” udało się przełamać w Katarze. W 2022 roku zespół trenera Czesława Michniewicza zdołał zagrać jeden mecz w fazie pucharowej. Polacy przegrali jednak 1:3 z późniejszymi wicemistrzami świata, Francuzami.

Łącznie bilans Polski na turniejach rangi MŚ to 38 meczów, 17 zwycięstw, 6 remisów i 15 porażek. Jeśli mowa o dorobku goli, 49 zdobytych i 50 straconych.

Czytaj też:

Magda Linette z wielkim zwycięstwem! Gigantyczna sensacja w MiamiCzytaj też:

Iga Świątek ofiarą nękania, hejter pojawił się Miami. „Skandaliczna sytuacja”