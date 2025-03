Tak Polacy oceniają szanse reprezentacji Polski na mundial. Sondaż pokazuje nastroje

Reprezentacja Polski w piłce nożnej nie ma za sobą łatwego roku. Polacy nie przeszli przez fazę grupową Euro 2024, choć oddajmy, że w mocno obsadzonym kwartecie. Grupowymi rywalami Polski były: Holandia, Austria i Francja. Co ciekawe, to właśnie z tymi ostatnimi, wicemistrzami świata, Polacy zdołali zdobyć jakikolwiek punkt. Skończyło się na remisie 1:1, który ostatecznie był tylko szczyptą optymizmu na pożegnanie z ME.

Czy reprezentacja Polski pojedzie na mundial? Rodaczki i rodacy zabrali głos!

Jeszcze gorzej było w trakcie rozgrywek Ligi Narodów UEFA. Polska zaliczyła bowiem degradację z dywizji A. Polacy nie zdołali wygrać bezpośredniej walki ze Szkocją, w decydującym meczu przegrywając na PGE Narodowym 1:2. To był też ostatni oficjalny mecz reprezentacji w 2024 roku. Smutne pożegnanie, ale w końcowym rozrachunku, w Polskim Związku Piłki Nożnej – wbrew wcześniejszym decyzjom – wytrzymano ciśnienie i selekcjoner Michał Probierz zachował posadę.

Co czeka kibiców reprezentacji Polski w 2025 roku? Najważniejsze będą eliminacje do MŚ 2026, które Polacy rozpoczynają marcowymi meczami. Zapytaliśmy w sondażu o nastroje, jeszcze przed startem rywalizacji o miejsce na mundial. Niestety, nie ma optymizmu w narodzie. Nieco ponad 50 procent uważa, że Polska nie zdoła awansować do MŚ 2026. Na „tak” w kontekście wywalczenia przepustki na przyszłoroczną imprezę przez Polaków jest niespełna 30 proc. Niezdecydowani? Niecałe 20 proc.