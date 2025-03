O historii Władimira Semirunnija pisaliśmy już pod koniec ubiegłego roku. Wówczas mający 21 lat panczenista otrzymał zgodę od światowej federacji łyżwiarstwa szybkiego (ISU) na starty, jako reprezentant Polski. Zawodnik pochodzi z Jekaterynburga.

Władimir Semirunnij z medalami MŚ dla Polski. Wystąpi na igrzyskach?

Okazało się, że to była przepustka do błyskawicznych sukcesów tego uśmiechniętego, niezwykle utalentowanego chłopaka. Warto dodać, że od 2023 roku mieszkającego w Polsce. W przeszłości jeszcze jako zawodnik reprezentujący Rosję, Semirunnij był m.in. medalistą mistrzostw świata juniorów.

– Vladimir Semirunnii otrzymał od ISU zgodę na reprezentowanie Polski w zawodach międzynarodowych! Po dwóch latach oczekiwania, a także owocnych treningów z Kadrą Polski, „Władek” stanie do walki o kwalifikacje do Mistrzostw Europy w Wieloboju oraz do Pucharów Świata 3-6 już podczas najbliższych Mistrzostw Polski w Wieloboju, które odbędą się 20-22 grudnia. Na co dzień Vladimir mieszka w Tomaszowie Mazowieckim i będzie reprezentował klub Pilica Tomaszów Maz. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia! – przekazał za pośrednictwem platformy X Konrad Niedźwiedzki, dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

To było w grudniu 2024 roku.

Kilka miesięcy poźniej Semirunnij zdobył dwa medale na mistrzostwach świata dla reprezentacji Polski. Zdobył krążki na 10 km (srebro) oraz 5 km (brąz).

– Od razu po przyjeździe do Polski oświadczyłem, że nie mam zamiaru wracać do Rosji i chcę zamieszkać w Polsce na stałe. Nic się w tej sprawie nie zmienia. Kibicuję, by wojna wkrótce się skończyła, ale nie będzie to miało wpływu na moją sytuację. Chcę być Polakiem i reprezentować Polskę na igrzyskach. Czuję się tutaj jak w domu i chcę spełniać swoje marzenia – mówi Semirunnij w rozmowie dla WP/SportoweFakty.

Niewykluczone, że panczenista urodzony w Rosji będzie wielką nadzieją na medal dla Polski podczas przyszłorocznych igrzysk olimpijskich. Do rywalizacji we Włoszech pozostało jeszcze trochę czasu. Ten, póki co, działa na korzyść pozytywnym rozstrzygnięciom względem olimpijskiego startu. Ten oficjalnie 6 lutego 2026 roku.

Do tego czasu Semirunnij może startować jako reprezentant Polski w pozostałych zawodach łyżwiarstwa szybkiego. W przypadku ZIO 2026 przepustką będzie otrzymanie polskiego obywatelstwa. Obecnie trwa procedura, która powinna się jednak zakończyć pozytywnym rozstrzygnięciem dla tego utalentowanego chłopaka.

Semirunnij wyjechał ze swojej ojczyzny ze względu na wybuch wojny. Od samego początku nie zgadzał się z tym, co dzieje się na terenie Ukrainy, za sprawą rosyjskich wojsk kierowanych przez dyktatora Władimira Putina. Co wybrzmiewało wielokrotnie.

Kropką „nad i” w kontekście wspomnianych, trwających procedur dotyczących przyznania obywatelstwa, będzie podpis ze strony prezydenta.

Czy będzie to jeszcze Andrzej Duda, którego kadencja dobiega końca? Na dzisiaj trudno jednoznacznie stwierdzić.

