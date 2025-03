Wojciech Szczęsny bohaterem w Hiszpanii. Scena z Polakiem bawi do łez

FC Barcelona w minioną niedzielę wygrała hitowe starcie z Atletico w Madrycie. Wygrana 4:2, choć Barca jeszcze w 70. minucie przegrywała 0:2, pokazuje, jak wielka siła drzemie w obecnym zespole ze stolicy Katalonii. Ważnymi postaciami drużyny prowadzonej przez trenera Hansiego Flicka z pewnością jest dwójka Polaków. Robert Lewandowski, jako najskuteczniejszy piłkarz Barcy (35 goli w 40 meczach) oraz bramkarz Wojciech Szczęsny.

Wojciech Szczęsny z hitową reakcją. Nagranie z Polakiem robi furorę w internecie

Przy okazji meczu Atletico – Barcelona, w sieci pojawiło się nagranie reakcji po zamykającym emocje trafieniu na 4:2 dla Katalończyków. Katalończycy mieli prawo do fetowania, w końcu nie codziennie zdarza się z tak wymagającym rywalem, odwracać losy rywalizacji. Co więcej, w przypadku gry przeciwko Atletico, mowa o bezpośredniej rywalizacji o mistrzostwo Hiszpanii. Barcelona dzięki tej wygranej, znajduje się na czele LaLiga, ze spokojem otwierając rozpoczętą przerwę na mecze reprezentacyjne.

W kadrze Polski nie zobaczymy Szczęsnego. Doświadczony bramkarz oficjalnie pożegnał się z narodowymi barwami podczas Euro 2024, swojej ostatnie spotkanie rozgrywając przeciwko Austrii (1:3). Szczęsny znalazł się jednak na ustach internetu, po wspomnianej publikacji nagrania radości piłkarzy Barcy w mediach społecznościowych. Wystarczy tylko spojrzeć, jak niepodrabialny jest polski bramkarz.

Spokój i pewność – plus wyjątkowy dystans. A do tego utrzymywanie świetnej atmosfery w szatni Barcelony. Polak to nie tylko klasa sportowa, ale również ważny element układanki trenera Flicka. Wspomina o tym nie tylko sam niemiecki szkoleniowiec, ale też koledzy z szatni Szczęsnego.

Wiele wskazuje na to, że powrót Polaka z krótkiej emerytury (po odejściu z Juventusu latem 2024 roku) może okazać się nieco dłuższy niż jeden sezon. Barcelona ma bowiem w planach zatrzymać swój „talizman” w drużynie. Kapitalne otwarcie i 16. meczów bez porażki ze Szczęsnym między słupkami, to nie jest przypadek.

