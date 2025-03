Kryzys Igi Świątek. Tak źle w przypadku Polki jeszcze nie było

Warto zaznaczyć, że w przypadku Igi Świątek, oczekiwania względem światowej „dwójki” z pewnością są wysokie. Polka sama zawiesiła sobie wysoko poprzeczkę, od kwietnia 2022 roku stając się najlepszą zawodniczką globu. W ostatnich miesiącach sytuacja uległa jednak zdecydowanej zmianie.

WTA: Iga Świątek nadal bez turniejowego trofeum w 2025 roku

Po raz ostatni najlepsza polska tenisistka triumfowała w imprezie rangi WTA podczas wielkoszlemowego turnieju im. Rolanda Garrosa. W Paryżu Polka wygrała po raz czwarty w karierze. Zresztą, to właśnie tam, w 2020 roku Iga Świątek na dobre przedstawiła się światu. „Królowa Paryża” z pewnością na mączce w stolicy Francji, czuje się świetnie.

Druga połowa minionego roku była przez Polkę tak właściwie stracona. Świątek nie pojawiała się na kortach, wracając dopiero podczas WTA Finals w Rijadzie. Jak się później okazało, absencja miała drugie dno, bo Świątek musiała udowodnić swoją niewinność w zamieszaniu związanym z pozytywnym wynikiem antydopingowym.

Mająca 23 lata zawodniczka uporała się z problemami, doszło dodatkowo do zmiany trenera, ale… sukcesów brak. Polka w 2025 roku prezentuje się solidnie, dochodząc wysoko w poszczególnych turniejach. Półfinał Australian Open, podobnie podczas WTA 1000 w Dosze, Polka dotarła też do najlepszej czwórki w BNP Paribas Open w Indian Wells. Do kolekcji tegorocznej można też dopisać ćwierćfinał na WTA 1000 w Dubaju.

Tytułu jednak, jak nie było, tak nie ma. Dla porównania, aktualna „jedynka” Aryna Sabalenka sięgnęła po wygraną podczas WTA 500 w Brisbane. Białorusinka dodatkowo zagrała m.in. w finale Australian Open, czy ostatnich zmaganiach w Indian Wells.

Ile Świątek czeka na turniejowe, końcowe zwycięstwo? Licznik bije nieubłaganie dla Polki, to już ponad dziewięć miesięcy bez trofeum. Przeliczając na dni (stan na 17 marca), to 282 dni bez turniejowej wygranej w finale Świątek. Polka nigdy w swojej karierze nie czekała dłużej na tego typu triumf.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 22. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w pięciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024) i raz na US Open (2022). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023) i Madrycie (2024).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych.

