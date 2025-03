Michał Probierz podjął kluczową decyzję ws. składu reprezentacji. Właśnie to ogłosił

Dodatkowo selekcjoner reprezentacji Polski poinformował, że w meczu z Litwą niedostępny będzie obrońca Paweł Dawidowicz.

Decyzja o postawieniu na Łukasza Skorupskiego, jako numer 1, to konsekwencja decyzji, jaką po Euro 2024 podjął Wojciech Szczęsny. Bramkarz postanowił zakończyć karierę, jak się okazało, jedynie reprezentacyjną – bo klubową wznowił po kilku miesiącach, pozytywnie reagując na zainteresowanie FC Barcelony.

Skorupski to doświadczony golkiper, regularnie grający we włoskiej Serie A. Dodatkowo w przypadku reprezentacji Polski bramkarz miał okazję do występów. Choćby podczas wspomnianego Euro 2024, to Skorupski stanął między słupkami w ostatnim meczu grupowym z Francją. Remis 1:1 polski zespół zawdzięcza w dużej mierze właśnie jemu. Skorupski został zresztą wyróżniony nagrodą MVP meczu z wicemistrzami świata.

Reprezentacja Polski na PGE Narodowym i Stadionie Śląskim

W ostatnich miesiącach więcej niż o powołaniach trenera Probierza mówiło się o wyborach związanych z „domem” dla najważniejszej drużyny piłkarskiej w kraju. Okazało się bowiem, że doszło do pewnego rodzaju zgrzytu z PGE Narodowym, przez co PZPN szukał nowych rozwiązań w kontekście miasta i stadionu na mecze reprezentacji.

Ostatecznie jednak, po interwencji m.in. ze strony samego premiera Donalda Tuska czy ministra resoru sportu Sławomira Nitrasa (o czym informowano w mediach, jako pierwszy był to portal Meczyki.pl), doszło do porozumienia i kadra Polski z Warszawy nie wyjdzie. Przynajmniej w większości przypadków, spotkania będą rozgrywane na PGE Narodowym. Swoją „działkę” otrzymał jednak również Stadion Śląski, gdzie piłkarze pojawią się po dłuższej przerwie. Po raz ostatni w oficjalnym meczu w Chorzowie reprezentacja zagrała podczas barażu o awans na MŚ 2022. Wówczas skończyło się na niezwykle istotnym zwycięstwie 2:0 nad Szwecją. Kadrę prowadził trener Czesław Michniewicz.

Dwa pierwsze mecze tego roku, eliminacji do MŚ 2026, odbędą się w Warszawie. W piątek (tj. 21 marca) Polska – Litwa oraz poniedziałek (tj. 24 marca) Polska – Malta. 6 czerwca Polacy zagrają towarzysko z Mołdawią w Chorzowie. Do tego 7 września, ponownie na Stadionie Śląskim, mecz el. MŚ 2026 Polska – Finlandia.

Czytaj też:

Tak Bogdanka LUK Lublin sięgnęła po puchar! Polacy utarli Włochom nosaCzytaj też:

Co dzieje się z Igą Świątek? „Oczekiwania niebotyczne, presja gigantyczna”