Wyjątkowy „polski wywiad” w FC Barcelonie. Czegoś takiego jeszcze nie było

Dwie „dziewiątki” na boisku oraz spoglądając na klubową numerację. Do tego najlepsza strzelczyni i najlepszy strzelec katalońskich zespołów w trwającym sezonie 2024/25. Wychodzą za to poza Hiszpanię, kapitanka i kapitan reprezentacji Polski. Co tu kryć, w przypadku drużyn narodowych, również wyjątkowe postaci.

Ewa Pajor i Robert Lewandowski w wyjątkowym wywiadzie

Dziennikarze „Mundo Deportivo” postanowili połączyć to wszystko w jedno, szczególne spotkanie Roberta Lewandowskiego i Ewy Pajor. Na boisku, ale tym razem siedząc i rozmawiając. Co ciekawe, choć mowa o katalońskich mediach, rozmowa została przeprowadzona po polsku. A to na pewno wyjątkowe, biorąc pod uwagę, o jakim gigancie światowego futbolu mowa.

Lewandowski trafił do FC Barcelony latem 2022 roku. W przypadku Pajor, przenosiny nastąpiły przed trwającym sezonem. Zarówno kapitanka, jak i kapitan reprezentacji Polski do Katalonii trafili z niemieckich boisk. Lewandowski przez osiem lat (2014-22) występował w Bayernie Monachium, a jeszcze wcześniej w dortmundzkiej BVB, za to Pajor od sezonu 2015/16 grała w VfL Wolfsburg.

Polka, licząc wszystkie rozgrywki w barwach Barcy, zdobyła w bieżącej kampanii już 33 gole. Pajor potrzebowała do tego 32 meczów, co pokazuje, o jakim poziomie formy mowa w przypadku najlepszej polskiej piłkarki, jednej z najlepszych na świecie.

Co do Lewandowskiego, Polak również ma się czym pochwalić. RL9 w 40 meczach, które rozegrał w sezonie 2024/25, zdobył już 35 goli. To już jest najlepszy sezon Polaka pod względem strzeleckich popisów, spoglądając na jego okres pobytu w Katalonii.

Trudno się zatem dziwić, że polskie „żądła” wzbudzają zainteresowanie mediów. Rzadko się bowiem zdarza, żeby w przypadku żeńskiej i męskiej drużyny, podobieństw u najlepszego strzelca i strzelczyni, było aż tak wiele. Ba, wydaje się, że trudno byłoby znaleźć drugi tak przykład na świecie. Z czego polscy kibice z pewnością powinni być dumni. Pamiętając przy tym o roli Wojciecha Szczęsnego, czy – jak wspomniała Pajor w rozmowie z Lewandowskim – obecności kolejne dwójki piłkarek z Polski w Barcelonie.

