Znany sportowiec zginął na miejscu. Tragiczny wypadek w Karkonoszach

Ogromna tragedia dotknęła czeski sport. Tomas Kloucek to znana postać związana z hokejem na lodzie, w końcu nieprzypadkowo trafia się do najlepszej ligi na świecie, amerykańskiej NHL. W karierze sportowej Czech był graczem m.in. New York Rangers, które wybrało Kloucka w drafcie. Łącznie w NHL rozegrał 141 meczów. Karierę sportową zakończył po sezonie 2016/17. Oprócz USA i Czech, tego zawodnika można było zobaczyć m.in. na taflach hokejowych w lidze we Francji.

Tomas Kloucek nie żyje. Tragiczny wypadek w Karkonoszach

To fatalnego w skutkach zdarzenia doszło w niedzielę (tj. 16 marca) w miejscowości Medvedin, nieopodal ośrodka narciarskiego w Szpindlerowym Młynie. To teren kraju hradeckiego w czeskich Karkonoszach, czyli najwyższego pasma górskiego Sudetów.

Mężczyzna uderzył w słup energetyczny, znajdujący się na skraju stoku. Choć słup był oznaczony i zabezpieczony odpowiednim, miękkim materiałem, a Kloucek miał na sobie kask, niestety siła uderzenia przy dużej prędkości, okazała się zabójcza.

Służba Górska po dotarciu na miejsce, razem z ratownikami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Liberca, nie zdołała uratować byłego hokeisty. Jak cytują czeskie media, stwierdzono śmiertelne obrażenia. Niestety, Kloucek zginął na miejscu.

– Nie potrafię nawet opisać słowami niesamowitego bólu, jaki teraz czuję. Wczoraj, po tragicznym wypadku, mój mężczyzna, mój wszechświat, moja miłość, ojciec naszych dzieci, ale także twój przyjaciel Tomas Kloucek, opuścił nas na zawsze […] Miał wokół siebie wielu z was i zasługujecie, żeby o tym wiedzieć – przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych wdowa po byłym hokeiście, Barbora Klouckova.

instagram

Były hokeista był ojcem dwójki dzieci w wieku dziewięciu i siedmiu lat oraz kochającym mężem swojej żony. Zginął w wieku zaledwie 45 lat.

Czytaj też:

Były trener reprezentacji Polski skazany! Mowa o przestępstwach seksualnychCzytaj też:

Rosjanin zdobył medale MŚ dla Polski, teraz igrzyska? „Chcę być Polakiem”