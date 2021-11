Lewandowski skomentował galę Złotej Piłki. Polak pokazał klasę

Robert Lewandowski po gali Złotej Piłki ma prawo czuć rozczarowanie. Chociaż wielu upatrywało Polaka w roli głównego faworyta do zwycięstwa w plebiscycie, to prestiżową statuetkę ostatecznie otrzymał Lionel Messi. Argentyńczyk zresztą docenił snajpera Bayernu Monachium stwierdzając, że ten powinien zdobyć nagrodę w ubiegłym roku. – We wszystkim przeszkodziła pandemia, jednak uważam, że też powinieneś mieć tę nagrodę w swoim domu – powiedział gwiazdor Paris Saint-Germain w kierunku Lewandowskiego.

Złota Piłka 2021. Robert Lewandowski podziękował bliskim

Kapitan Biało-Czerwonych również docenił rywala, gratulując mu zdobycia Złotej Piłki. To właśnie od docenienia Messiego Lewandowski zaczął swój wpis na Facebooku. Snajper Bayernu podziękował także wszystkim dziennikarzom, którzy głosowali na niego wierząc, że jego osiągnięcia w 2021 roku były ważne.

Polak zajął nie tylko drugie miejsce w plebiscycie Złotej Piłki, ale zdobył również nagrodę dla najlepszego napastnika roku. „Żaden zawodnik nie może zdobywać indywidualnych nagród bez silnego zespołu i lojalnych kibiców stojących za nim. I w moim przypadku nie jest inaczej. Chcę podziękować mojemu klubowi Bayern Monachium za to, że dali mi platformę do odnoszenia sukcesów i spełniania marzeń. Dziękuję moim kolegom z reprezentacji Polski i Bayernu Monachium. Chcę również podziękować moim fanom za wspieranie mnie każdego dnia, to wiele dla mnie znaczy” – czytamy we wpisie.

Lewandowski podziękował także swojej rodzinie, wspominając o siostrze Milenie i mamie, a także żonie Annie, która jest „miłością jego życia i najlepszą przyjaciółką” . „Dziękuję przyjaciołom i zespołowi zarządzającemu za ciągłe wsparcie – to fundament moich osiągnięć” – dodał, a jego wpis na Facebooku doczekał się już ponad 900 tys. reakcji. Ta sama treść pojawiła się na instagramowym profilu zawodnika, gdzie „polubiło” ją ponad 2 mln użytkowników.

