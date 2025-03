Robert Lewandowski z niezwykłą statystyką. Oto ulubiona „ofiara” Polaka

Robert Lewandowski ma na swoim koncie 103 gole w Lidze Mistrzów. Lepszymi pod tym względem w dziejach najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek UEFA są tylko Cristiano Ronaldo i Lionel Messi, a więc najwięksi z największych. Polak przekroczył „setkę” w obecnym sezonie, będąc czołowym graczem FC Barcelony.

Liga Mistrzów: Robert Lewandowski lubi grać przeciwko Benfice

Okazuje się, że ze wspomnianych 103 goli zdobytych w Lidze Mistrzów przez „Lewego”, dziewięć trafień polski napastnik wpakował jednemu przeciwnikowi. Tym rywalem jest właśnie Benfica, na którą w 1/8 finału trafiła Duma Katalonii. Warto dodać, że mowa o wszystkich meczach Polaka, więc wliczane są gole nie tylko z Barcy, ale też BVB i czasów występów w Bayernie Monachium.

Co więcej, oba zespoły miały okazję spotkać się w fazie ligowej LM tego sezonu, a w Lizbonie skończyło się na szalonym 5:4 dla zespołu trenera Hansiego Flicka. Lewandowski zakończył mecz z dubletem.

Na liście trzech najbardziej lubianych zespołów, co do dorobku strzeleckiego Lewandowskiego w LM, są również FK Crvena Zvezda – siedem goli Polaka – oraz Red Bull Salzburg – sześć trafień. „Szóstkę” RL9 ustrzelił również w historii starć z Realem Madryt, to z pewnością powinno ucieszyć kibiców Barcy, śledzących dokonania Polaka.

Lewandowski w miniony weekend, podczas ligowego starcia Barcy z Realem Sociedad (4:0), dołożył gola numer 34 w bieżącym sezonie. Polak pobił tym samym swój dotychczasowy rekord, który wynosił 33 gole – z sezonu 2022/23. Co więcej, wydaje się, że przekroczenie bariery 40 trafień, jest jak najbardziej w zasięgu Lewandowskiego, spoglądając na to, gdzie ciągle liczy się Barcelona. Poza kolejkami ligi hiszpańskiej do rozegrania Barca jest w grze w Pucharze Króla oraz wspomnianej Lidze Mistrzów.

Mecz Benfica – FC Barcelona w Lizbonie zostanie rozegrany w środowy (tj. 5 marca) wieczór, początek o godzinie 21:00. Transmisja na antenie Canal+ Extra 1 oraz internetowo za pośrednictwem platformy Canal+ Online.

Rewanżowe starcie we wtorek (tj. 11 marca) w Katalonii.

