Aryna Sabalenka zmieszana z błotem. „Ona jest w ciąży?”

Życie tenisistek i tenisistów to nie tylko to, co na korcie. Aryna Sabalenka wzięła udział w Vanity Fair Oscar Party, po którym została surowo oceniona.

Aryna Sabalenka jest liderką światowego rankingu WTA. Tenisistka wywodząca się z Mińska, konsekwentnie stara się pokazywać nie tylko na korcie, ale również poza nim, ukazując swoją otwartość oraz pozytywne nastawienie. Największa sportowa rywalka Igi Świątek przy okazji rozdania Oscarów, postanowiła wybrać się na Vanity Fair Oscar Party. Krytyka pod adresem Aryny Sabalenki. Tak w internecie oceniono jej strój Jak to bywa w przypadku osób publicznych, zwłaszcza tak znanych, spoglądając na świat tenisa, Białorusinka zapewne zdawała sobie sprawy z oceny, na jaką zostanie wystawiona. Zdjęcia z Sabalenką w roli głównej, w oscarowym wydaniu, szybko obiegły media społecznościowe. Internautki i internauci niestety, nie pozostawili na numerze 1 suchej nitki. Finalistka tegorocznego, wielkoszlemowego Australian Open, dostała m.in. sugestię potrzeby zatrudnienia stylisty, pojawiły się też również zapytania o… potencjalną ciążę, itd. twitter Tylko niektórzy potrafili się zachować, doceniając stylizację, bądź krytykując wybór, ale robiąc to z odpowiednim smakiem – oraz zachowaniem kultury. Tenisistka konsekwentnie jednak pokazuje swoje życie od pozasportowej strony. We wtorek (tj. 4 marca) pochwaliła się na Instagramie nową sesją zdjęciową. instagram Sabalenkę można zobaczyć w słonecznej odsłonie, co więcej, zawodniczka została wybrana na okładkę marcowego wydania magazynu „Ocean Drive”. BNP Paribas Open 2025. Kiedy i gdzie oglądać? Od czwartku (tj. 6 marca) polskiego czasu rusza prestiżowy turniej w Indian Wells. BNP Paribas Open to kolejne zmagania z cyklu WTA 1000. Obrończynią tytułu sprzed roku jest Iga Świątek. Polka będzie zatem miała sporo punktów do utrzymania, aby utrzymać się w walce o powrót na pozycję numer 1 na świecie. W turnieju w Stanach Zjednoczonych nie zabraknie wspomnianej Sabalenki. Białorusinka w poprzednim sezonie dotarła do IV rundy. Mecze drabinki kobiecej będzie można śledzić na antenach Canal+ Sport oraz Canal+ online. W przypadku męskiego turnieju w Indian Wells (również ATP 1000), z udziałem m.in. Huberta Hurkacza, rywalizacja będzie pokazywana na antenach Polsatu Sport oraz internetowo np. na platformie Polsat Box Go. Czytaj też:

