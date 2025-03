Trzykrotny mistrz olimpijski nie żyje! „Bardzo trudno w to uwierzyć”

Buwajsar Sajtijew to wielki mistrz sportów walki. Rosyjski zapaśnik stylu wolnego trzykrotnie zdobywał złote medale olimpijskie, co ciekawe, na trzech różnych imprezach rangi igrzysk. Rosjanin rozpoczął w 1996 roku podczas IO w Atlancie, w kategorii do 74 kg. Następnie, po ośmiu latach przerwy, sięgnął po kolejne złoto w Atenach (2004), tym razem w kategorii do 76 kg. I ostatnie mistrzostwo olimpijskie to rok 2008, igrzyska w Pekinie. Sajtijew triumfował tak jak 12 lat wcześniej w USA, w kategorii do 74 kg.

Buwajsar Sajtijew nie żyje! Znane są przyczyny śmierci mistrza olimpijskiego

Oprócz sukcesów olimpijskich Rosjanin był też sześciokrotnym złotym medalistą, zarówno na imprezach rangi mistrzostw świata (1995, 1997, 1998, 2001, 2003, 2005), jak i mistrzostw Europy (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2006). To najbardziej utytułowany zapaśnik w historii tego sportu.

Karierę sportową zapaśnik zakończył w 2009 roku.

Po weekendowych informacjach, dotyczących nagłej śmierci Rosjanina, pojawiły się również szczegóły, co było jej przyczyną.

„Buwajsar miał problemy z sercem. Przyczyną zgonu był zawał serca. Wcześniej leczył płuca. Cała jego rodzina była z nim w Moskwie. To wielka strata. Bardzo trudno w to uwierzyć” – czytamy przekaz dyrektora wykonawczego Federacji Zapasów w Stylu Wolnym Republiki Dagestanu, Machmuda Magomiedowa, przełożony na język polski przez dziennikarza WP/SportoweFakty.

Co ciekawe, Sajtijew po zakończeniu kariery udzielał się pozasportowo. Rosjanin był w latach 2016-21 deputowanym do Dumy Państwowej VII kadencji. Dodatkowo trzykrotny mistrz olimpijski należał m.in. do Rady Wychowania Fizycznego i Sportu. Był bardzo znaną i szanowaną postacią, nie tylko na terenie Rosji.

Sportowiec zrewolucjonizował skuteczny sposób walczenia w zapasach w stylu wolnym, a wielu późniejszych mistrzów, właśnie w jego osobie upatrywało początków swoich zapaśniczych karier.

Buwajsar Sajtijew zmarł w wieku 49 lat.

