Szokujące kulisy śmierci legendy sportu. Rodzina ujawniła prawdę

Buwajsar Sajtijew to wielki mistrz sportów walki. Rosyjski zapaśnik stylu wolnego trzykrotnie zdobywał złote medale olimpijskie, co ciekawe, na trzech różnych imprezach rangi igrzysk. Rosjanin rozpoczął w 1996 roku podczas IO w Atlancie, w kategorii do 74 kg. Następnie, po ośmiu latach przerwy, sięgnął po kolejne złoto w Atenach (2004), tym razem w kategorii do 76 kg. I ostatnie mistrzostwo olimpijskie to rok 2008, igrzyska w Pekinie. Sajtijew triumfował tak jak 12 lat wcześniej w USA, w kategorii do 74 kg.

Buwajsar Sajtijew nie żyje. Nowe kulisy śmierci mistrza olimpijskiego

Oprócz sukcesów olimpijskich Rosjanin był też sześciokrotnym złotym medalistą, zarówno na imprezach rangi mistrzostw świata (1995, 1997, 1998, 2001, 2003, 2005), jak i mistrzostw Europy (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2006). To najbardziej utytułowany zapaśnik w historii tego sportu.

Pierwotnie informowano, że Sajtijew zmarł ze względu na zawał serca. Żona wielkiego mistrza, Indra, przekazała jednak szokujące kulisy odejścia swojego partnera.

– Wypadł z okna przed śmiercią. To stało się w sypialni. Mamy pięciopokojowe mieszkanie, okna są duże, panoramiczne, ale nieuchylne. To był po prostu nieszczęśliwy wypadek – cytuje słowa WP/SportoweFakty, powołując się na serwis rbc.ru.

Karierę sportową zapaśnik zakończył w 2009 roku.

Co ciekawe, Sajtijew po zakończeniu kariery udzielał się pozasportowo. Rosjanin był w latach 2016-21 deputowanym do Dumy Państwowej VII kadencji. Dodatkowo trzykrotny mistrz olimpijski należał m.in. do Rady Wychowania Fizycznego i Sportu. Był bardzo znaną i szanowaną postacią, nie tylko na terenie Rosji.

W mediach społecznościowych pojawiła się również zaskakująca teoria dotycząca politycznego działania mistrza wbrew... przekonaniom Władimira Putina. Teoria spiskowa czy niekoniecznie?

Pewne jest, że ten sportowiec zrewolucjonizował skuteczny sposób walczenia w zapasach w stylu wolnym, a wielu późniejszych mistrzów, właśnie w jego osobie upatrywało początków swoich zapaśniczych karier.

Buwajsar Sajtijew zmarł w wieku 49 lat.

