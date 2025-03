Handel narkotykami, pobicia i pranie pieniędzy. To grupa powiązana z pseudokibicami

Mowa o zorganizowanej grupie przestępczej, która była powiązana z pseudokibicami Cracovii, klubu występującego w rozgrywkach piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Przemyt narkotyków, wyłudzenia, pobicia czy pranie brudnych pieniędzy, to tylko wierzchołek góry sprawy, o której było i ponownie jest głośno w Polsce.

Grupa przestępcza powiązana za środowiskiem pseudokibiców Cracovii

O postaci Magdaleny L., wcześniej znanej jako Magdalena K. oraz ostatecznym wyroku, informowaliśmy już w poniedziałkowym newsie. Wymiar sprawiedliwości ustalił, że chociaż kobieta miała brać udział w przestępczej działalności grupy, to jednak nie kierowała nią. Według małopolskiego sądu miała wykonywać obowiązki Mariusza Z. – poprzedniego lidera gangu (i jednocześnie jej partnera), którego zatrzymano w 2017 roku.

Więcej szczegółów, ustaleń ze śledztwa, możemy poznać w oficjalnym komunikacie na stronie Prokuratury Krajowej. Dokładnie informacje pojawiły się we wtorek, tj. 4 marca 2025.

Sąd w pełni podzielił ustalenia śledztwa w zakresie istnienia i sposobu funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się przemytem oraz handlem narkotykami na masową skalę, pobiciami, wyłudzeniami oraz praniem pieniędzy wielkiej wartości. Jak wynika z ustaleń śledczych, grupa przestępcza sprowadziła do Polski i wprowadziła do obrotu nie mniej niż 5.500 kg marihuany o szacowanej czarnorynkowej wartości 88.000.000 zł oraz kokainy w ilości 120 kg o czarnorynkowej wartości ok. 4.320.000 euro. Handlowała też innymi narkotykami, jak amfetamina, mefedron i MDMA. Uzyskane dochody inwestowali głównie w luksusowe ruchomości i nieruchomości, a w tym działalność deweloperską.

Sąd Okręgowy w Krakowie wymierzył Mariuszowi Z., karę 10 lat pozbawienia wolności. Magdalena L. otrzymała karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, Tomasz Z. 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a Grzegorzowi M. (posiadający status świadka koronnego w innym postępowaniu) karę 4 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby, wynoszącym 5 lat.

Dodatkowo pozostali oskarżeni otrzymali łącznie od 1 roku i 6 miesięcy do 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Podkreślić należy, iż jest to jedno z kilku toczących się jeszcze postępowań przeciwko członkom tej grupy przestępczej. Na etapie postępowania przed sądem pierwszej instancji toczą się jeszcze cztery postępowania, z czego w dwóch oskarżony jest Mariusz Z. Przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie prowadzone jest natomiast jedno postępowania, związane z wątkiem porwania i pobicia Patryka P., tj. członka tej grupy, który jako pierwszy zdecydował się na podjęcie współpracy z organami postępowania. Dodatkowo małopolski pion PZ PK prowadzi śledztwo przeciwko członkom grupy przestępczej powiązanej z pseudokibicami KS Cracovia, albowiem badane są także dalsze zdarzenia z udziałem kolejny ustalanych członków grupy przestępczej.

Informacje przekazała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej.

