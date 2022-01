Lewandowski zrewanżuje się za Złotą Piłkę? Polak ma szansę na prestiżową nagrodę

Robert Lewandowski jest zdobywcą nagrody FIFA The Best za rok 2020. Polak stoi przed szansą powtórzenia swojego sukcesu, ale w tym przeszkodzić może mu Leo Messi. Argentyńczyk już raz w tym sezonie zabrał Biało-Czerwonemu statuetkę sprzed nosa. Mowa tutaj oczywiście o plebiscycie Złotej Piłki, w którym kapitan reprezentacji Polski zajął drugie miejsce.

Zwycięstwo Messiego na gali „France Football” nie jest oczywiście jego winą – subiektywne głosy oddawali dziennikarscy przedstawiciele wielu krajów. W FIFA The Best kwestia wyboru najlepszego zawodnika ma się trochę inaczej. W głosowaniu biorą udział kapitanowie i selekcjonerzy reprezentacji, dziennikarscy przedstawiciele krajów należących do FiFA i kibice. Każda z tych grup to 25 proc. Głosów finalnych wyników.

Gdzie i kiedy oglądać galę FIFA The Best?

Oprócz nagrody dla najlepszego piłkarza wybrani zostaną: najlepsza piłkarka, bramkarz i bramkarka, trener kobiet i mężczyzn, a także najładniejsza bramka. Zostaną przyznane nagrody Fair Play i ogłoszą najlepsze jedenastki sezonu.

Cała gala będzie miała charakter zdalny. Prowadzący wydarzenie dziennikarka Reshmin Chowdhury i były reprezentant Anglii Jermaine Jenas będą jednymi z nielicznych osób, które znajdą się w siedzibie FIFA w Zurychu. Początek gali zaplanowano na godzinę 19. Ceremonię będzie można oglądać na antenie TVP Sport i online na tvpsport.pl

Czytaj też:

Nowy selekcjoner wkrótce zostanie ogłoszony? Media: Cezary Kulesza już wybrał