II liga. GKS Bełchatów upada. Trener zamieścił na Twitterze jednoznaczny wpis, jest komunikat klubu

Jeszcze do niedawna wydawało się, że dalsza działalność GKS-u Bełchatów nie jest zagrożona. Nic bardziej mylnego. W ostatnich dniach nastąpił ważny zwrot akcji. Według najnowszych doniesień Brunatni nie przystąpią do rundy wiosennej w II lidze. Upadek klubu ma oczywiście związek z problemami finansowymi.

II liga. Kłopoty finansowe GKS-u Bełchatów

Kłopoty na tym tle klub z województwa łódzkiego miał już od dawna i kilkakrotnie był blisko upadku. Nigdy jednak tak blisko, jak obecnie. Od dłuższego czasu zbyt małe wsparcie finansowe wobec GKS-u wykazywała bowiem spółka PGE, do której należą Brunatni. Miało to odzwierciedlenie w wynikach sportowych. Jeszcze w 2015 roku występowali oni w Ekstraklasie, po połowie sezonu 2021/22 znajdują się jednak w strefie spadkowej II ligi, najniższym szczeblu centralnym w Polsce. Trzon drużyny oparty był na młodzieżowcach, co jednak w żaden sposób nie pomogło GKS-owi.

23 lutego okazało się też, że wszyscy piłkarze bełchatowian na kilka dni przed startem rundy wiosennej dostali wolną rękę w poszukiwaniu nowych klubów. Jako pierwszy napisał o tym Jakub Mazan, a jego doniesienia potwierdził Maciej Szcześniewski, zajmujący się II liga dziennikarz.

Media: GKS Bełchatów upadnie

„PGE nie dało środków. Zawodnicy wolna ręka, sztab też na wypowiedzeniu. Nie wiadomo czy wystartują a jeśli nawet to będzie chyba bardzo ciężko. Szok. Na trzy dni przed ligą…” – napisał wspomniany redaktor.

„Koniec GKS-u Bełchatów. Dziś ostatni trening, drużyna nie przystąpi do rundy rewanżowej 2. ligi. PGE nie ma już środków na klub, a to oznacza jedno: upadek” – dodał z kolei Konrad Mazur z portalu meczyki.pl.

Trener Kamil Socha nie ma wątpliwości

Najbardziej wymowny jest jednak wpis, który na Twitterze umieścił Kamil Socha. „Można już gasić światło”. – stwierdził trener prowadzący Brunatnych od 16 listopada 2021 roku.

Do zaistniałej sytuacji odniósł się też sam klub za pomocą oficjalnego komunikatu. „Do przeprowadzenia procesu licencyjnego, uregulowania ww. zobowiązań oraz pokrycia kosztów bieżącego funkcjonowania w rundzie wiosennej Spółka potrzebowałaby ok. 6,5 mln złotych. Biorąc pod uwagę niezwykle krótki czas do rozpoczęcia rundy oraz na pozyskanie dodatkowego finansowania umożliwiającego regulowanie przyszłych zobowiązań Spółki, Zarząd nie ma możliwości zaciągania kolejnych zobowiązań w postaci m.in. kontraktów zawodników oraz zapewnienia przystąpienia do zaplanowanego na najbliższą sobotę ligowego meczu ze Śląskiem II Wrocław. W następnych dniach podejmowane będą kolejne kroki dotyczące przyszłości Spółki i drużyny” – czytamy w nim.

Największym sukcesem w 45-letniej historii GKS-u było wicemistrzostwo Polski w sezonie 2006/07.

