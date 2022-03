Dariusz Mioduski skomentował decyzję FIFA. Padły słowa o „farsie” i „zwykłej prowizorce”

Chociaż rosyjska inwazja na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego, to dopiero po czterech dniach FIFA i UEFA podjęły decyzję o wykluczeniu Rosji ze wszystkich międzynarodowych rozgrywkach piłkarskich. Jak zauważył w rozmowie z Interią Dariusz Mioduski, to FIFA miała decydujący głos, który z niewiadomych przyczyn był przez długi czas wstrzymywany.

I w końcu światowa federacja zakończyła własną farsę... Wcześniejsza decyzja, to całe oparcie się o olimpijskie reguły, zmianę nazwy reprezentacji, brak hymnu – to wszystko było zwykłą prowizorką. Na szczęście ktoś w końcu poszedł po rozum do głowy – stwierdził.

Wojna na Ukrainie. Dariusz Mioduski komplementuje PZPN

Właściciel Legii Warszawa wyraził także dumę z postawy Cezarego Kuleszy i kierowanego przez niego PZPN, który wprost informował, że reprezentacja Polski nie zagra ze Sborną w barażach przed mistrzostwami świata. – W pełni identyfikowałem się z tą decyzją. I w pełni ją popierałem. W życiu są pewne wartości, które trzeba utrzymywać i pielęgnować. Niezależnie od tego, jakie są koszty, nawet jeśli tym kosztem miałby być walkower – zaznaczył Mioduski.

Jak zauważył Mioduski, piłka nożna jest bardzo ściśle związana z polityką, ponieważ jest „wykorzystywana do celów politycznych, do legitymizowania pewnych działań, ludzi”. Gdyby więc reprezentacja Polski chciała zagrać z Rosją, to nasza rodzima federacja udawałaby, że „ta sprawa nas nie dotyczy”. – A dotyczy. Mówię to jako człowiek wywodzący się z rodziny, która przez lata cierpiała pod sowieckim reżimem. Nikt mi nie powie, że to bez znaczenia – podsumował.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Spartak Moskwa wyrzucony z Ligi Europy. Klub odpowiedział w absurdalny sposób