Bohater, który będzie przyszłością reprezentacji Polski? ZAKSA ma z niego pociechę

Od falstartu rundę rewanżową fazy zasadniczej rozpoczęła ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Bartosz Kurek i spółka zostali krótko „wyjaśnieni” przez PGE Projekt Warszawa, przegrywając na swoim terenie w trzech setach.

PlusLiga: Karol Urbanowicz z nagrodą MVP, ZAKSA z kompletem punktów

ZAKSA miała zatem w sobie sporo sportowej złości, która rozładowała w kolejnej serii gier. W piątek (tj. 20 grudnia), w hitowo zapowiadającym się spotkaniu, klub z Kędzierzyna-Koźla miał coś do udowodnienia rewelacji z Częstochowy. Steam Hemarpol Norwid radzi sobie w tym sezonie bardzo dobrze. Pod Jasną Górą okazało się jednak, że gospodarze nie mieli za dużo do powiedzenia w meczu z ZAKSĄ.

MVP spotkania został wybrany Karol Urbanowicz. Środkowy, który zdobył dziesięć punktów – z czego aż cztery popisując się asami serwisowymi. Urbanowicz to mający 23 lata siatkarz, który pierwszy raz w karierze ruszył poza rodzinny Gdańsk. ZAKSA postawiła na byłego reprezentanta Polski, a ten krok po kroku stara się odpłacać za zaufanie w Kędzierzynie-Koźlu.

– Bardzo było czuć po tym przegranym meczu z Warszawą, że na treningach od razu po tym meczu chcieliśmy tak naprawdę jeszcze raz zagrać to starcie. Ale wiadomo, tak się nie da. Chcieliśmy tę naszą złość sportową przełożyć na treningi i po prostu zbudować swoją pewność siebie przez to. Żeby na następnym meczu w Częstochowie pokazać, że ta ciężka praca na treningach popłaca. Chcieliśmy tak naprawdę odgryźć się za to przegrane spotkanie z PGE Projektem, właśnie zwycięstwem z Norwidem – przyznał po wygranej w Częstochowie MVP meczu.

facebook

Co do występów reprezentacyjnych, z pewnością Urbanowicz ma z kim rywalizować o miejsce choćby w nieco węższym gronie środkowych. Jakub Kochanowski, Mateusz Bieniek, Norbert Huber czy do niedawna Karol Kłos – to tylko kilku z konkurentów. Łatwo zatem z pewnością nie jest, ale wydaje się, że Urbanowicz ma argumenty za tym, żeby ponownie zapracować na zaufanie u Nikoli Grbicia.

Pozostaje obserwować, co środkowy mierzący równo 200 cm wzrostu osiągnie w barwach ZAKSY. Również w niej ma z kim konkurować, mając obok siebie takich siatkarzy, jak niezwykle doświadczony David Smith, solidny Andreas Takvam czy Mateusz Poręba, kolejny zdolny kadrowicz z zaplecza środkowych w reprezentacji.

Czytaj też:

Przykre obrazki w meczu Igi Świątek. Takie sceny wyglądają koszmarnieCzytaj też:

Bartosz Kurek zaskoczył swoją deklaracją. Kibice siatkówki mogą być zaskoczeni