To właśnie tam odbędzie się Euro 2028? Według angielskiej prasy to już oczywiste

Niespełna rok temu odbyło się Euro 2020 w bardzo kontrowersyjnej formule. Mecze turnieju rozgrywano w wielu państwach Europy, a niektóre drużyny podróżowały między Azerbejdżanem i Włochami czy Hiszpanią i Rosją. Pod względem logistycznym było to kłopotliwe i dla drużyn, i dla kibiców. UEFA nie chciała popełnić podobnego błędu i wygląda na to, że Euro 2028 przyzna… Też kilku krajom, ale położonym blisko siebie.

Euro 2028 w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii

Formalnie decyzja powinna zapaść dopiero we wrześniu 2023, ale może ona zostać ogłoszona również wcześniej, pod jednym warunkiem – jeśli chęć organizacji tej wielkiej imprezy sportowej zgłosi tylko jeden uczestnik. Według „Daily Mail” tak właśnie ma się stać. Angielskie media spodziewają się, iż Turcja, która ubiegała się organizację dwóch poprzednich, tym razem odpuści. Z kolei kandydatura Rosji jest niemożliwa do zaakceptowania ze względu na wojnę na Ukrainie.

Komu więc ma przypaść przyjemność zorganizowania Euro 2028? „UEFA zachęcała Wielką Brytanię i Irlandię do złożenia wspólnej kandydatury w trakcie nieformalnych rozmów w zeszłym roku. Zorganizowanie turnieju właśnie w tych krajach jest wolne od ryzyka, a rozgrywki byłyby zabezpieczone finansowo oraz przy pełnych trybunach” – czytamy w artykule.

Wiele wskazuje na to, że w Euro 2028 wystąpią też aż 32 drużyny. W związku z tym do gry potrzebne będzie 12 stadionów. Mówi się między innymi o Wembley (Anglia), Old Trafford (Manchester United), Anfield (Liverpool), Hampden Park (Queens Park FC) czy też Aviva Stadium (Irlandia).

