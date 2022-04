Paulo Sousa na wylocie z Flamengo. To dlatego klub ma dość byłego selekcjonera reprezentacji Polski

Wygląda na to, że po nieco ponad trzech miesiącach pracy, nad Paulo Sousą znów zebrały się ciemne chmury. Szkoleniowiec, który tuż po świętach Bożego Narodzenia zostawił reprezentację Polski, by pracować we Flamengo, obecnie jest na wylocie z klubu z Rio de Janeiro.

Paulo Sousa na wylocie z Flamengo. Bolesna porażka z Fluminense w Campeonato Carioca

O takim scenariuszu czytamy na portalu flaresenha.com, zajmujący się tylko tym konkretnym klubem z Brazylii. W artykule opublikowanym na temat pracy Sousy czytamy, ze wielu członków zarządu Mengao najchętniej pozbyłoby się szkoleniowca ze stanowiska trenera.

Na temat powodów takiej sytuacji rozpisał się Renan Moura. Dziennikarz ten twierdzi, że niezadowolenie włodarzy wynika z czegoś więcej niż tylko wyników, choć oczywiście i te nie są satysfakcjonujące. Oczekiwano bowiem, iż Sousa wraz z Flamengo zwycięży w rozgrywkach stanowych tak jak w trzech poprzednich latach z rzędu. Ta sztuka jednak nie udała się Portugalczykowi, a na domiar złego w finale Mengao przegrali ze swoim największym lokalnym rywalem, czyli Fluminense.

Sztab Paulo Sousy skonfliktowany z piłkarzami Flamengo

Do tego dochodzą jeszcze inne sprawy, które mają wpływ na niechęć sterników wobec trenera. Mówi się, że jego krótka kadencja została naznaczona przez liczne konflikty między zespołem, a sztabem szkoleniowym. Ponadto Sousa chciałby mieć również kluczowy wpływ na decyzje transferowe w klubie, na co jednak jego przełożeni nie wyrażają zgody.

Co prawda sami działacze Flamengo dementują doniesienia mediów dotyczące zwolnienia byłego selekcjonera reprezentacji Polski, aczkolwiek niewykluczone, że jedynie grają na czas. Rodolfo Landim, prezydent ekipy z Rio de Janeiro przebywa obecnie zagranicą i nie chce w ten sposób podejmować decyzji.

