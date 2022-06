Wzruszający gest Roberta Lewandowskiego. Tak pożegnał się z legendarnym dziennikarzem

Andrzej Janisz pracę w Polskim Radiu rozpoczął na początku lat 80., a fanom rozgłośni znany jest m.in. z prowadzenia audycji sportowych, w tym „Studio S-13”, „Kronika Sportowa” czy „Przy muzyce o sporcie”. Dziennikarz komentował też mecze piłkarskie i to podczas spotkania reprezentacji Polski z Belgią w ramach czwartej kolejki Ligi Narodów pożegnał się ze słuchaczami.

Nie powiem państwu do usłyszenia, bo nie będziemy się już słyszeć z meczów reprezentacji Polski. To był już ostatni mecz ze Stadionu Narodowego i dziękuję za te długie, długie lata – powiedział.

Robert Lewandowski pożegnał dziennikarza

Janisz, który postanowił przejść na emeryturę, relacje z meczów prowadził wspólnie z Filipem Jastrzębowskim, który pożegnał redakcyjnego kolegę we wpisie na Twitterze. „Andrzej Janisz skomentował właśnie ostatni mecz w radiowej Jedynce, a ja miałem zaszczyt mu towarzyszyć. Niesamowity sprawozdawca, ale przede wszystkim niesamowity i jedyny w swoim rodzaju człowiek” – napisał.

To właśnie Jastrzębowski dodał nagranie, na którym widać, że po meczu z Belgią Janisz spotkał się z Robertem Lewandowskim. Kapitan Biało-Czerwonych dał dziennikarzowi autograf, a następnie we wzruszający sposób go pożegnał. – Nie ukrywam, że będzie mi brakowało tego głosu – powiedział chwilę po tym, jak serdecznie wyściskał sprawozdawcę.

twitter

Przypomnijmy, Polacy przegrali mecz z Belgią na PGE Narodowym, a jedyna bramka w spotkaniu padła jeszcze w pierwszej połowie. Akcję Czerwonych Diabłów skutecznie wykończył Michy Batshuayi, a Biało-Czerwoni mimo niekiedy dramatycznych prób, do końca spotkania nie zdołali doprowadzić do wyrównania.

Czytaj też:

Wstydu nie ma, ale jest niedosyt. Michniewicz ma pracę domową na wakacje