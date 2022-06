Totalny chaos w klubie reprezentanta Polski. Znany trener postanowił odejść

Miniony sezon w wykonaniu Derby County był fatalny, głównie z powodu kary nałożonej przez władze ligi. Barany zostały ukarane odjęciem aż 21. punktów. Zespół walczył niemal do samego końca, ale ostatecznie nie utrzymał się w Championship. Zatem w kolejnym sezonie drużyna Krystiana Bielika rywalizować będzie na poziomie League One.

Zaskakująca decyzja Wayne'a Rooneya. Odszedł z klubu

Od końca 2020 roku szkoleniowcem Derby County był Wayne Rooney. Były wybitny napastnik początkowo pracował jako trener tymczasowy. Po kilku miesiącach włodarze zespołu zdecydowali się powierzyć mu prowadzenie klubu na stałe. Anglik robił wszystko, co tylko mógł, ale jego przygoda zakończyła się fiaskiem. Mimo to po spadku do niższej ligi zapewniał, że nie zostawi Baranów w tym trudnym momencie.

„Wazza” odrzucił nawet ofertę Evertonu. Wiele więc wskazywało na to, że poprowadzi on klub na poziomie League One. W piątek, 24 czerwca nastąpił jednak nieoczekiwany zwrot akcji. Derby County poinformowało, że Wayne Rooney postanowił rozwiązać kontrakt. – Zarząd jest bardzo rozczarowany, że Wayne podjął trudną decyzję o opuszczeniu klubu. Jesteśmy mu niezmiernie wdzięczni za znakomitą pracę. Właściciele zdają sobie sprawę, że kibice będą sfrustrowani i również rozczarowani tą wiadomością – powiedział rzecznik zespołu.

Głos zabrał także Wayne Rooney. Były piłkarz przyznał, że działacze starali się, aby ten zmienił swoją decyzję. – Mój czas w klubie to rollercoaster. Muszę powiedzieć, że podobało mi się to wyzwanie. Mam nadzieję, że zobaczymy się ponownie w niedalekiej przyszłości i lepszych czasach — powiedział.

twitterCzytaj też:

Była gwiazda Ekstraklasy znalazła nowy klub. Piłkarz nie dogadał się z Legią Warszawa