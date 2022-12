Wzruszające wyznanie siostry Pelego. Matka jeszcze nie wie o śmierci syna

W wieku 82 lat w czwartek 29 grudnia 2022 roku zmarł Edson Arantes do Nascimento, znany jako Pelé. W oświadczeniu Szpital Israelita Albert Einstein potwierdził, że Brazylijczyk zmarł w wyniku niewydolności wielonarządowej.

Były piłkarz przez wiele lat zmagał się z rakiem jelita, a ze względu na stan osłabienia przez raka z przerzutami, były piłkarz miał powikłania sercowe, oddechowe i nerkowe. Pogrzeb legendy odbędzie się 3 stycznia, a ceremonia będzie miała charakter prywatny i wezmą w niej udział członkowie rodziny piłkarza.

Siostra Pelego: Celeste nadal nie wie o śmierci syna

78-letnia siostra Pelego Maria Lúcia do Nascimento porozmawiała w piątek z dziennikarzami ESPN na temat śmierci jej brata. Kobieta zdradziła, że ich matka Celeste, która w listopadzie skończyła 100 lat, nadal nie wie o śmierci syna. – Ale została poinformowana o jego hospitalizacji – dodała.

– Ona nie wie, rozmawialiśmy, ale ona nie wie. Jest w porządku, ale jest w swoim własnym świecie. Czasami otwiera oczy... Ale nie jest świadoma – powiedziała Maria Lúcia do Nascimento.

– To jest bardzo trudne. Wiemy, że nie jesteśmy wieczni, ale wiadomość, że od nas odszedł, bardzo ściska nam serca. To bardzo trudne, ale Bóg jest tym, który wie, to jest w jego rękach, on wie, kiedy musimy odejść – dodała siostra Pelego.

W trakcie swojej kariery Pele był trzykrotnym mistrzem świata z reprezentacją Brazylii w 1958, 1962 i 1970 oraz wielokrotnym mistrzem kraju z Santosem, w którym występował w latach 1956-1974. W 1975 roku Pelé bronił New York Cosmos z USA. Od 2012 Pele miał problemy z biodrem, a w ostatnich latach poruszał się za pomocą wózka inwalidzkiego.

