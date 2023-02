Nowe informacje ws. zaginionego w Turcji byłego piłkarza Chelsea. Wiceprezes klubu potwierdza

Służby porządkowe z Turcji i Syrii godzina po godzinie przekazują mediom nowe informacje na temat ludzi wydobytych spod gruzów po trzęsieniu ziemi, jakie nawiedziło te dwa kraje w nocy z niedzieli na poniedziałek. Wśród ofiar oraz zaginionych nie brakowało również przedstawicieli sportu. Media w Syrii poinformowały o śmierci byłego reprezentanta kraju oraz jego małego syna. Natomiast w Turcji pojawiły się doniesienia o zaginięciu pod gruzami piłkarza tamtejszego Hatyasporu Christiana Atsu.

Christian Atsu zaginął pod gruzami w Turcji

Władze oraz rodzina próbowały nawiązać kontakt z 31-letnim Christianem Atsu od chwili wstrząsów, których magnituda wyniosła 7,8 w skali Richtera. Były zawodnik m.in. Chelsea i Newcastle United jeszcze dzień wcześniej rozgrywał mecz, w którym strzelił pięknego gola z rzutu wolnego, zapewniając swojej drużynie zwycięstwo w ostatnich sekundach.

W poszukiwania Ghańczyka włączyły się nie tylko służby porządkowe oraz jego bliscy, ale także przedstawiciele klubu, w którym występuje. Trener klubu wystosował nawet oficjalny apel w mediach społecznościowych, by wszyscy, którzy mogą, włączyli się do pomocy poszkodowanym Turkom oraz Syryjczykom. Wszystko wskazuje na to, że poszukiwania piłkarza zakończyły się szczęśliwie.

Nowe informacje ws. zaginionego Christiana Atsu

Wiceprezes Hatyasportu Mustafa Ozak udzielił wywiadu dla tureckiego Radyo Gol, podczas którego przekazał radosną informację, iż Christian Atsu został wydobyty spod gruzów żywy, jednak jest ciężko ranny i błyskawicznie został przewieziony pod obserwację do szpitala. Niestety wciąż trwają poszukiwania dyrektora sportowego tureckiego zespołu.

– Christian Atsu został wyciągnięty ranny, ale żyje. Niestety pod gruzami wciąż znajduje się nasz dyrektor sportowy Taner Savut – powiedział Mustafa Ozak.

