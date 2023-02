Turecki klub podjął decyzję. Zrobił to przez trzęsienie ziemi

Nie ustają poszukiwania zaginionych osób i usuwanie skutków trzęsienia ziemi, jakie nawiedziło Turcję i Syrię na początku tygodnia. Nadal nie wiadomo, ile osób może czekać na pomoc pod gruzami zawalonych budynków. W takich momentach sport schodzi na drugi plan. Klub piłkarskiej ekstraklasy w Turcji wycofał się z rozgrywek.

Hatayspor wycofuje się z ligi po trzęsieniu ziemi

Trzęsienie ziemi wyrządziło ogromnie szkody w regionie Hatay. To tam, w mieście Antichia, swoją siedzibę ma Hatayspor. Klub trzy lata temu awansował po raz pierwszy do Turkish Super Lig, tamtejszego odpowiednika piłkarskiej Ekstraklasy. Dzień przed tragedią zespół wygrał mecz z Kasimpasą 1:0. Teraz klub postanowił skupić się na walce o powrót do normalności.

– Hatayspor wysłał dziś pismo. Klub poinformował nas, że nie rozegra następnych spotkań w tym sezonie. Jeśli Gaziantep FK będzie chciał wycofać się z ligi, planujemy kontynuować rozgrywki z 17 drużynami – powiedział Mehmet Buyukeksi, prezes Tureckiego Związku Piłki Nożnej.

Klub z południa Turcji po 21 kolejkach zajmował 14 miejsce w ligowej tabeli, gromadząc 23 punkty. W 2021 roku zespół opuścił stadion im. Ataturka w Antiochii, by przenieść się do nowo wybudowanego Yeni Hatay Stadyumu. Obecnie nieznana jest dokładnie przyszłość klubu, a także kształt piłkarskich rozgrywek. Z ligi może wycofać się również Gaziantep, dziesiąty zespół TSL.

Zaginiony piłkarz Christian Atsu grał w Hatyasporze

Piłkarzem Hataysporu był między innymi zaginiony Christian Atsu. Choć w ostatnich dniach media informowały o odnalezieniu reprezentanta Ghany, to jego klub, jak i kolega zespołu, Kevin Soni, zdementowali doniesienia.

