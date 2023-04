Wielka tragedia podczas meczu. Nie żyje młody piłkarz

Do wielkiej tragedii doszło podczas meczu drugiej ligi irańskiej. 23-letni Amir Hussein Shirchi w pewnym momencie upadł na murawę. Mimo szybkiej reanimacji i transportu do karetki, zmarł w drodze do szpitala. Klub i kibice są w szoku.

W ostatnich tygodniach otrzymujemy coraz więcej tragicznych informacji ze świata sportu. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że młoda siatkarka Julia Ituma zginęła w wyniku wypadnięcia z okna hotelowego. W podobnych okolicznościach zginęła rosyjska szczypiornistka Wiktoria Diwak. Teraz fatalne wieści dobiegły do nas z Azji i ze świata piłki nożnej. Nie żyje Amir Hussein Shirchi Do tragicznych okoliczności doszło w połowie meczu drugiej ligi irańskiej, w którym mierzyły się drużyny Shohada Babolsar i Naft Gachsaran. Amir Hussein Shirchi był zawodnikiem pierwszej z wymienionych ekip, jednak jako pierwsi o tych fatalnych okolicznościach poinformowali przedstawiciele drugiej drużyny, zamieszczając w mediach społecznościowych długi wpis oraz wideo. 23-latek został błyskawicznie przewieziony do szpitala, jednak zmarł w trakcie podróży do placówki. Powodem śmierci był zawał serca. „Do sytuacji doszło w pierwszej połowie meczu. W 40. minucie gry jeden z zawodników drużyny Babolsar Martyrs, Amir Hussein Shirchi, upadł. Piłka była wówczas pod stopami innego gracza. Zawodnik doznał zawału serca. Grę natychmiast przerwano i piłkarz został zabrany karetką do szpitala. Niestety pod koniec meczu dowiedzieliśmy się, że piłkarz zmarł z powodu zawału serca. Gachsaran Club opłakuje niewiarygodną śmierć tego młodego zawodnika. Składamy na ręce klubu i najbliższych zawodnika" — napisano w profilu Instagramowym irańskiego klubu. Wieść o tragedii błyskawicznie rozeszła się w mediach na całym świecie. Zaczęły je podawać międzynarodowe media, nie tylko w Azji. Amir Hussein Schirchi miał przed sobą całą karierę, a Shohada Bablosar była jego trzecim klubem. Wcześniej reprezentował barwy Shahr Khodro i Malavan.

