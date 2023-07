Legenda brazylijskiego futbolu trafiła do szpitala. Złe wieści z zagranicy

57-letni Romario de Souza Faria to absolutna legenda brazylijskiej piłki nożnej. Podbił serca kibiców, występując zarówno na boiskach europejskich, jak i rodzimych. Kibice najbardziej kojarzą go z gry w takich klubach, jak m.in.: FC Barcelona, PSV Eindhoven, Vasco da Gama czy Valencia. Łącznie w 252 spotkaniach kariery klubowej zdobył 197 goli, dorzucając do nich 35 asyst, co oznacza, że do zdobycia gola potrzebował zaledwie 106 minut. Ponadto jest jednym z najskuteczniejszych zawodników reprezentacji Brazylii, dla której zdobył 63 gole w 77 meczach. Po zakończeniu kariery zajął się grę w plażową piłkę nożną. Teraz zmaga się z problemami zdrowotnymi.

Romario trafił do szpitala

Jak podało „Mundo Deportivo”, w czwartek, 13 lipca Romario de Souza Faria został przetransportowany do szpitala w Rio de Janeiro, ponieważ skarżył się na nieustający dyskomfort i ból. Według doniesień dziennikarzy jego stan jest stabilny i choć lekarze nie podali dokładnych danych o jego zdrowiu, to wiadomo, że taki stan rzeczy wywołała infekcja jelitowa. Medycy podejrzewają, że może to mieć związek z operacją usunięcia woreczka żółciowego, którą Brazylijczyk przeszedł w 2021 roku.

Poza wspomnianą grą w piłkę plażową po zakończeniu kariery 57-latek postanowił rozpocząć karierę polityczną. W 2010 roku został posłem, a cztery lata później mianowano go na senatora brazylijskiej prawicowej Partii Liberalnej, która jest formacją kierowaną przez byłego prezydenta Kraju Kawy, Jaira Bolsonaro. Jeszcze podczas zawodowej gry w futbol miał zaszczyt reprezentować takie kluby z Ameryki Południowej, jak: Flamengo, Fluminense czy America R-J. Trafił także do Azji, gdzie przeżył kilka miesięcy w katarskim Al-Sadd, ale też grał w australijskim Adelaide oraz amerykańskim Miami FC.

