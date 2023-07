Ivi Lopez przeszedł operację. Wiemy, jak się czuje

Raków Częstochowa pokonał 1:0 Florę Tallinn w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Niestety mistrzowie Polski muszą sobie radzić bez swojej największej gwiazdy – Iviego Lopeza, który doznał kontuzji w sparingu z Puszczą Niepołomice. Co prawda Medaliki wygrały 4:0, ale już w pierwszej połowie stracili czołową postać na co najmniej kilka miesięcy. Hiszpan doznał zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie.

„W 23. minucie sparingu z Puszczą Niepołomice boisko z kontuzją opuścił Ivi López. Niestety, wczorajszy rezonans potwierdził u naszego zawodnika zerwanie więzadeł krzyżowych (ACL). W najbliższych dniach hiszpański pomocnik przejdzie zabieg rekonstrukcji więzadła i rozpocznie rehabilitację. Ivi, jesteśmy z Tobą!” – napisały władze Rakowa Częstochowa w oficjalnym komunikacie.

Ivi Lopez przeszedł operację kolana

Choć od doznania kontuzji minęły prawie dwa tygodnie, dziś klub z Częstochowy poinformował o zabiegu, który przeszedł hiszpański zawodnik. „Ivi Lopez po 1,5 tygodnia przygotowań do zabiegu przeszedł udaną operację kolana. El Magico czuje się dobrze i przesyła pozdrowienia dla wszystkich kibiców!” – poinformował klub na Instagramie.

„Czekamy na Ciebie! Wracaj szybko do zdrowia!” – czytamy.

twitter

Partnerka Iviego Lopeza wspiera go w trudnym momencie

Na temat stanu zdrowia gwiazdy PKO BP Ekstraklasy wypowiedziała się także jego partnerka – Sheyla Felguera. „Dziękuję wszystkim za wsparcie i troskę o niego. Doceniamy wszystkie uczucia, które okazujecie w tym trudnym i skomplikowanym momencie. Teraz nadszedł czas, aby odpocząć i się zregenerować” – czytamy na jej Instagramie.

„Wiem, że poradzisz sobie bardzo dobrze i wkrótce wrócisz do tego, co kochasz najbardziej. Jesteś moim mistrzem” – dodała.

instagramCzytaj też:

Adam Buksa znalazł nowy klub. Zaskakujący kierunek transferuCzytaj też:

Nieoczekiwana zmiana planów Fernando Santosa. Pojawi się w Polsce