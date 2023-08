Oddała życie za wolność Ukrainy. Świat sportu żegna kolejną bohaterkę

Wojna w Ukrainie trwa bezustannie od 24 lutego 2022 roku, co daje już ponad 17 miesięcy krwawych walk. Każdy dzień zbiera swoje żniwo w postaci śmierci niewinnych ludzi, mordowanych na rozkaz wojsk Władimira Putina. Choć sprawa toczy się przede wszystkim na tle politycznym i gospodarczym, to w obronie ukraińskiego terytorium stają również sportowcy. Dotarła do nas wieść o śmierci utalentowanej piłkarki halowej, która stanęła do walki z rosyjskim agresorem.

Nie żyje Eleonora Malcewa. Była reprezentantka Ukrainy w futsalu zginęła, broniąc kraju

Według statystyk przeprowadzanych przez amerykańskie służby straty wojsk ukraińskich w wojnie wynoszą już od 124 do 131 tys. Na tę skalę składają się osoby zmarłe, ranne i zaginione. Tymczasem na facebookowym profilu „Women's sport UA”, poświęconym kobiecemu sportowi ukraińskiemu pojawiła się fatalna wieść o śmierci zaledwie 34-letniej byłej reprezentantki Ukrainy w futsalu, Eleonory Malcewej. Poza grą w reprezentacji kraju, była również zawodniczką klubu Biłyczanki. Zginęła podczas walk pod Bachmutem.

„Była futsalistka Biłyczanki i reprezentacji Ukrainy Eleonora Malcewa zginęła na wojnie. Miała zaledwie 34 lata... Wieczna pamięć!” – informuje wspomniany profil.

Ukraińscy sportowcy oddają życie w obronie kraju

Szacuje się, że tylko w ostatnich miesiącach rosyjscy żołnierze dokonali mordu na setkach ukraińskich sportowców. Do tego grona zaliczają się nie tylko doświadczeni, ale również młodzi zawodnicy z wielu dyscyplin, którzy uchodzili za jedne z największych talentów sportu. Do tego grona można zaliczyć m.in. byłego siatkarza Ołeksandra Borowskiego, który, podobnie jak Eleonora Malcewa, zginął w rejonie Bachmutu. Miał zaledwie 25 lat.

Niedawno dowiedzieliśmy się także o śmierci Wołodymyra Androszczuka, 22-letniego dziesięcioboisty, który przygotowywał się do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Za wolność Ukrainy życie oddał również m.in. 20-letni biathlonista Jewhen Małyszew. Do wielkiej tragedii doszło także, kiedy zamordowano mistrza Ukrainy Jewhena Obedyńskiego. Mężczyzna zginął z rąk Rosjan, a ci porwali jego córkę, 12-letnią Kirę. Jej życie uratował dziadek, który sprowadził ją całą i zdrową do domu.

