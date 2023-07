Legenda ukraińskiego sportu zginęła na froncie. Przekazano tragiczne wieści

Wojna w Ukrainie każdego dnia zbiera swoje żniwo. Od chwili najazdu wojsk rosyjskich na teren naszych wschodnich sąsiadów nie ma dnia, w którym Ukraińcy mogliby spać spokojnie. Giną cywile, w tym niewinne kobiety i dzieci, a to wszystko z rozkazu Władimira Putina, którego wojska wspierane są przez Białoruś zarządzany przez Aleksandra Łukaszenkę. W obronie kraju stanęło wielu sportowców z Ukrainy, którzy przelali krew w walce o wolność. Jak się okazuje, kolejny z nich przejdzie do historii jako bohater.

Andrij Słupski nie żyje. To były reprezentant Ukrainy w kajakarstwie

W ostatnich miesiącach do Polski napłynęło wiele tragicznych wieści o śmierci ukraińskich sportowców, którzy zginęli w obronie swojej ojczyzny. Do walki stanęli zarówno młodzi, jak i starsi obywatele kraju. Tymczasem kolejne fatalne informacje przekazał portal sport.24.tv.ua, co potwierdziła Ukraińska Federacja Kajakarska. W wieku 55-lat zginął Andrij Słupski, który przez wiele lat reprezentował Ukrainę w kajakarstwie.

Mężczyzna był zawodowym sportowcem w latach 1985-1994. Wielokrotnie brał udział w zawodach międzynarodowych, a kiedy przyszło stanąć mu do walki, nie zastanawiał się nawet chwili. Ostatnie dni swojego życia spędził w okolicach Zaporoża, gdzie pełnił funkcję dowódcy sił samobieżnych. Podczas jednego z ataków wojsk rosyjskich został ciężko ranny, przez co lekarze zmuszeni byli przeprowadzić bardzo skomplikowaną operację. Niestety jego życia nie udało się uratować.

„Strata w ukraińskiej rodzinie wioślarskiej... W wieku 55 lat, po poważnej operacji chirurgicznej zmarł nasz wioślarz – wołyński kajakarz, magister sportu, wielokrotny mistrz Ukrainy, członek reprezentacji Ukrainy w latach 1985-1994 Andrij Słupski. Jego pierwszym i osobistym trenerem był Taras Szewczenko, Honorowy Trener Ukrainy. Niedawno Andrij obronił Ukrainę przed rosyjską agresją... Walczył na kierunku zaporoskim... Był dowódcą jednostki artylerii samobieżnej... 33 oddzielnej brygady zmechanizowanej Wieczna pamięć Bohaterowi. Rodzinie i przyjaciołom składamy najszczersze kondolencje. Opłakujemy” – czytamy w oświadczeniu Ukraińskiej Federacji Kajakarskiej na Facebooku.

