Zbigniew Boniek wskazał, na kogo zagłosuje. Wystarczyło jedno zdjęcie

Wybory parlamentarne już za pasem. Wielu sportowców zachęca Polaków do udziału w nich, jednak nie każdy decyduje się na ujawnienie swoich faworytów i ulubionych partii. Kilka dni temu media rozgrzała do czerwoności informacja o tym, jak Robert Lewandowski udostępnił nagranie z Donaldem Tuskiem, co przed wyborami było bardzo wymowne, jednak zaraz je usunął. Justyna Kowalczyk-Tekieli otwarcie powiedziała, na kogo ma zamiar głosować. A co zrobi Zbigniew Boniek?

Wybory 2023. Zbigniew Boniek zasugerował, na kogo odda swój głos

Zbigniew Boniek słynie ze swoich często kontrowersyjnych wypowiedzi w mediach społecznościowych. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej a obecnie jeden z wiceprezydentów UEFA nieczęsto wypowiada się na tematy polityczne, jednak bywa, że zada pytanie, które sugeruje bardzo wiele. Szczególnie głośno zrobiło się o jego wpisie, w którym bezpośrednio uderzył w posła Prawa i Sprawiedliwości Janusza Kowalskiego. „Tego Kowalskiego i kilku innych to już słuchać nie mogę? Tez tak macie? Co oni biorą?” – napisał Boniek, co błyskawicznie podłapali internauci.

Na odpowiedź nie musiał długo czekać, gdyż Kowalski odpowiedział mu, pisząc: „Co zrobić panie prezesie. Każdy ma swoich idoli. Jedni słuchają Kowalskiego, inni Jaruzelskiego” – skwitował. Teraz były piłkarz m.in. Juventusu zachęcił wszystkich Polaków, by w niedzielę 15 października udali się do urn i oddali głosy na wybrane przez siebie partie. Jednak patrząc na zamieszczone przez Zbigniewa Bońka zdjęcie, łatwo dojść do wniosku, na kogo odda swój głos. Opis do niego również mówi wiele: „W niedziele wybory, wszyscy idziemy głosować. To od nas zależy, kto wygra. Ja wybrałem, a Wy? Viva demokracja! Ps. Można wygrać, można przegrać, można zremisować” – napisał były szef PZPN.

Wszystko wskazuje zatem na to, że Zbigniew Boniek popiera poglądy Koalicji Obywatelskiej.

