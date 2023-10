Groźna kontuzja Neymara. Gwiazdor przerwał milczenie

Kiedy m.in. polscy piłkarze walczą o kwalifikację na Euro 2024 w Niemczech reprezentacje z Ameryki Południowej walczą w eliminacjach do mistrzostw świata. Na czele tabeli są Argentyńczycy z kompletem czterech zwycięstw, a za nimi plasują się Urugwaj, Brazylia i Wenezuela z siedmioma „oczkami”.

Groźna kontuzja Neymara w meczu Urugwajem

W ostatnim spotkaniu Canarinhos przegrali 0:2 z Urugwajem, ale nie to było największym zmartwieniem dla Brazylijczyków. Tego spotkania nie dokończyła największa gwiazda reprezentacji – Neymar. 31-latek podczas jednej z akcji został wytrącony z biegu i w momencie upadku na murawę pojawił się na jego twarzy grymas bólu.

Gwiazdor nie był nawet w stanie o własnych siłach zejść z boiska. Diagnoza okazała się najgorsza z możliwych, bo okazało się, że skrzydłowy zerwał więzadła krzyżowe i uszkodził łąkotkę. Szacowana data jego powrotu na boisku to około dziewięć miesięcy.

Sentymentalny wpis Neymara po diagnozie

Po tym zdarzeniu Neymar opublikował na swoim Instagramie wpis, w którym podzielił się swoimi przeżyciami z kibicami. „To bardzo smutny moment, najgorszy. Wiem, że jestem silny, ale tym razem będę potrzebował mojej rodziny i przyjaciół. Nie jest łatwo przejść przez kontuzję i operację, i to wszystko ponownie po czterech miesiącach. Mam wiarę, ale zostawiam to w rękach Boga. Dziękuję za wiadomości wsparcia i sympatii” – czytamy.

Przypomnijmy, kilka miesięcy wcześniej Neymar zmagał się z urazem kostki, która wymagała przejścia operacji. Jest to zatem kolejna poważna kontuzja w karierze Brazylijczyka. W Brazylijskich mediach pojawiła się nawet informacja, że ten uraz miał złamać gwiazdora, który miał przez to rozważać zakończenie kariery. Przypomnijmy, latem reprezentant Canarinhos przeniósł się do AL-Hilal za około 90 mln euro.

