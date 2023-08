Transfer Neymara potwierdzony! Brazylijczyk zagra w Arabii Saudyjskiej

O tym, że Neymar chce opuścić PSG, mówiło się już od dawna. Przez długi czas mało kto spodziewał się, że Brazylijczyk wybierze się jednak na „piłkarską emeryturę”. Tymczasem właśnie taki scenariusz stał się faktem, ponieważ dołączył on do Al-Hilal. W najbliższym czasie będzie więc występował w Arabii Saudyjskiej podobnie jak mnóstwo innych gwiazd, z Cristiano Ronaldo na czele.

Neymar zagra w Al-Hilal z Arabii Saudyjskiej

Tym samym fiaskiem zakończyła się historia, według której napastnik miałby wrócić do Barcelony po wielu latach gry w PSG. Według doniesień hiszpańskich mediów weto postawił sam Xavi Hernandez. Legenda Dumy Katalonii wątpiła w to, czy będzie on w stanie realizować taktyczne założenia, pracować dla drużyny i poświęcać się dla niej. Sam Neymar również miał wątpliwości i miał stwierdzić, iż nie wróci do zespołu z Camp Nou, dopóki nie dojdzie tam do zmiany szkoleniowca.

Sytuację postanowili więc wykorzystać Saudyjczycy, którzy tego lata przeprowadzili niesamowitą ofensywę transferową. W trwającym wciąż okienku sprowadzili do swojej ligi wiele gwiazd światowego formatu, między innymi Cristiano Ronaldo, Karima Benzemę, Kalidou Koulibaly'ego, Fabinho, Sadio Mane, Jordana Hendersona czy Riyada Mahreza. Teraz do tego zacnego grona dołączył również Neymar.

Według doniesień francuskich mediów Paris Saint-Germain zarobi na swojej byłej już gwieździe ogromne pieniądze, choć oczywiście nie tak wielkie, jak samo niegdyś zapłaciło. Przypomnijmy, że Brazylijczyk przed laty kosztował 222 miliony euro, które trafiły do FC Barcelony. Al-Hilal miało wyłożyć natomiast mniej niż połowę tej kwoty, a mianowicie 90 milionów euro. W oficjalnym komunikacie poinformowano, że 31-latek podpisał dwuletni kontrakt. W Arabii Saudyjskiej napastnik będzie mógł liczyć na ogromne zarobki.

twitterCzytaj też:

Harry Kane piłkarzem Bayernu Monachium. Hit transferowy stał się faktem!Czytaj też:

PSG przeprasza się z Kylianem Mbappe? Komunikat mówi wiele