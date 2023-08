PSG przeprasza się z Kylianem Mbappe? Komunikat mówi wiele

Paris Saint-Germain od lat próbuje wedrzeć się na europejski szczyt. Poza jednym finałem Ligi Mistrzów, klub ze stolicy Francji co rusz zawodzi w europucharach, kolekcjonując jedynie trofea we Francji. Choć katarski właściciel nie szczędzi pieniędzy na transfery i wynagrodzenia, to największe gwiazdy – Neymar i Kylian Mbappe – najchętniej odeszłyby z klubu. Ten drugi tak mocno zadarł z władzami paryżan, że obecnie jest w tzw. „Klubie Kokosa”.

Kylian Mbappe przywrócony do pierwszego zespołu PSG

Mbappe próbował wymusić transfer z PSG do Realu. Oba kluby nie mogły dogadać się co do kwoty. Jeśli Paryż miałby pozbywać się francuskiego napastnika, to nie za darmo. Zarówno Hiszpanie jak i piłkarz wiedzą, że najkorzystniejszą opcją byłoby podpisanie kontraktu jako wolny gracz. Mistrz Francji dogadał się na transfer do Arabii, gdzie Mbappe miałby zarabiać kolosalne pieniądze, lecz sam gracz nie zgodził się na ten ruch. Napięcie między obiema stronami stało się tak wielkie, że klub zawiesił piłkarza w roli zawodnika pierwszego zespołu.

Francuz z wysokości trybun obserwował grę swoich kolegów przeciwko Lorient. W niedzielę, PSG poinformowało w oficjalnym komunikacie o przywróceniu Mbappe do treningów z pierwszym zespołem. Nie musi oznaczać to powrotu do składu meczowego zespołu Luisa Enrique.

„Po bardzo konstruktywnych, pozytywnych rozmowach między PSG i Kylianem Mbappe przed meczem z Lorient, zawodnik został dziś rano przywrócony do treningów z pierwszą drużyną" – cytuje oświadczenie PSG portal WP SportoweFakty.

Kariera piłkarska Kyliana Mbappe

Kylian Mbappe jest piłkarzem Paris Saint-Germain od 2017 roku. Wcześniej przywdziewał barwy AS Monaco. Urodzony w Paryżu napastnik jest mistrzem świata 2018 oraz zwycięzcą Ligi Narodów 2021.

