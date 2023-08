Robert Lewandowski stracił kolegę z zespołu. Wraca do ojczyzny

Kibice La Liga z utęsknieniem czekali na wznowienie rywalizacji. W poprzednim sezonie byli świadkami powrotu na tron FC Barcelony. Zawodnicy Xaviego Hernandeza z Robertem Lewandowskim w składzie przez cały sezon spisywali się na krajowym podwórku z dobrej strony. Już na parę kolejek przed końcem zapewnili sobie pierwsze miejsce, wyprzedzając Real Madryt. W przeciwieństwie do ostatnich lat, Duma Katalonia liczy na znacznie lepszą grę w europejskich pucharach.

Ousmane Dembele nowym piłkarzem Paris Saint-Germain

FC Barcelona miewa w ostatnich latach kłopoty w odniesieniu sukcesu w Lidze Mistrzów. Choć mistrzostwo Hiszpanii stanowiło olbrzymi sukces, to brak awansu z fazy grupowej był rozpatrywany w kategoriach blamażu. Duma Katalonii sprowadziła do klubu m.in. Ilkaya Gundogana, by ten poprawił grę w pomocy. Jednocześnie w ostatnich dniach straciła jednego gracza.

Po sześciu latach gry stolicę Katalonii opuszcza Ousmane Dembele. Pomocnik trafił do klubu po świetnym sezonie w Borussi Dortmund, do której z kolei wcześniej trafił jako wyróżniający się gracz Stade Rennais. Urodzony w 1997 roku gracz został oficjalnie zaprezentowany jako nowy piłkarz mistrza Francji, Paris Saint-Germain.

Reprezentant Francji mierzył się w ostatnich sezonach z wieloma problemami zdrowotnymi. Gra u Xaviego Hernandeza wpłynęła na jego formę, lecz nawet namowy Hiszpana nie wpłynęły na zmianę decyzji. Jak podaje Barcelona, klub z tytułu sprzedaży Dembele zarobi 50,4 miliona euro.

Możliwe odejścia z PSG

Dembele nadal nie może być pewny komu będzie dogrywał piłki. Od kilku tygodni mówi się o potencjalnym odejściu z Parc des Princes Neymara i Kyliana Mbappe. Pierwszy miałby wrócić do Barcelony. Drugi z kolei od dawna marzy o transferze do Realu Madryt.

