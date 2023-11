Zbigniew Boniek doradził Cezaremu Kuleszy. Sprawa jest poważna

Dziennikarz Piotr Żelazny opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym wspomniał o „pijanych działaczach” PZPN, co mocno poruszyło władze najwyższego organu piłkarskiego w Polsce. Zażądano od niego przeprosin, a on odpowiedział, publikując kolejny wpis w serwisie X. Sprawy nie skomentował Zbigniew Boniek, aż do chwili uczestnictwa w programie Romana Kołtonia.

Zbigniew Boniek zaniepokojony sytuacją PZPN

„Jak każda organizacja w naszym kraju mamy prawo do ochrony własnego wizerunku. Szanujemy dziennikarzy, ich prawo do krytyki i oceny naszych działań. Nie możemy jednak przejść obojętnie od wpisów i wypowiedzi, które nie noszą znamion krytyki dziennikarskiej, a są po prostu hejtem skierowanym w największy związek sportowy w naszym kraju. Pan Piotr Żelazny w swoim wpisie, nagraniu oraz audycji opublikowanej w portalu Onet naruszył dobro organizacji, obrażając PZPN, dziesiątki tysięcy działaczy piłkarskich pracujących w tysiącach klubów, ludzi pracujących na co dzień w związku oraz wszystkich naszych partnerów. Nie ma i nie będzie naszej zgody na szkalowanie środowiska piłkarskiego” – brzmiał wpis PZPN, o którym mowa.

Piotr Żelazny tego nie uczynił, w związku z czym czeka na proces, który wytoczył mu Polski Związek Piłki Nożnej. Zbigniew Boniek stwierdził, że obecnie każdy dziennikarz może powiedzieć o PZPN wszystko, co mu się podoba, dlatego jest tym poważnie zaniepokojony.

– To jest niebezpieczne, bo nikt nigdy nie powie, że związek ma rację. Oczywiście, Polski Związek Piłki Nożnej powinien się sam bronić. Mi ten wpis Piotra Żelaznego umknął w ogóle uwadze. Gdyby nie działania federacji, to nikt by się tym nie zainteresował – stwierdził wiceprezydent UEFA.

Zbigniew Boniek doradził Cezaremu Kuleszy

Cezary Kulesza jest jednym z poszkodowanych w całej sytuacji. Zdaniem Zbigniewa Bońka szef Polskiego Związku Piłki Nożnej powinien poważnie zastanowić się nad tym, co się wydarzyło oraz dzieje codziennie.

– Jeśli chodzi o alkohol w PZPN, to ludzie inteligentni mogą wszystko. Dzisiaj PZPN jest słaby pod względem wizerunkowym. Zranionego lwa potrafią dobić nawet hieny. Cezary Kulesza powinien sobie zrobić reset, zastanowić jak się komunikować ze światem. Czasami się zastanawiam, kto tam jest za to odpowiedzialny, bo jest z tym problem – dodał były prezes PZPN.

