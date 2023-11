Adam Nawałka ocenił ostatnie miesiące reprezentacji Polski. Wymowne słowa o Euro

Warto przypomnieć, że Adam Nawałka poprowadził piłkarską reprezentację Polski do największego sukcesu w XXI wieku. Polacy dotarli na Euro 2016 do ćwierćfinału imprezy, ostatecznie przegrywając po serii rzutów karnych z Portugalią. Portugalczycy pod wodzą… Fernando Santosa ostatecznie sięgnęli po triumf w całej imprezie. Za to w przypadku Nawałki, jego droga w roli selekcjonera zakończyła się po MŚ w 2018 roku.

Adam Nawałka o reprezentacji trenera Michała Probierza

Niewiele brakowało, żeby były piłkarz m.in. Wisły Kraków i reprezentacji Polski powrócił na stanowisko szefa drużyny narodowej. Nawałka był bardzo mocnym kandydatem po nagłym rozstaniu z Paulo Sousą, który w końcówce 2021 roku wybrał pracę w lidze brazylijskiej. Ostatecznie jednak prezes PZPN Cezary Kulesza postawił nie na Nawałkę, a Czesława Michniewicza, który wprowadził Biało-Czerwonych na mundial w Katarze.

W czwartek 23 listopada w Nyonie rozlosowano pary fazy barażowej w grze o Euro 2024. Polacy zagrają w półfinale z Estonią u siebie, a ew. finał o udział w przyszłorocznej imprezie, to wyjazdowe starcie z Finlandią bądź Walią.

Nawałka odniósł się na łamach Polsatu Sport do tego, jak jego oczami wyglądają ostatnie miesiące kadry, już pod okiem Michała Probierza.

– Przede wszystkim widać, że drużyna wreszcie zaczęła funkcjonować na odpowiednim poziomie, wchodzi na właściwe tory. Pamiętajmy, że selekcjoner Probierz dopiero rozpoczął swą pracę. Najlepszym spoiwem zespołów są zwycięstwa, to one budują. Michał ma właściwe podejście do zawodników, widać, że do nich trafił, a to jest niezwykle istotne. Udział w ME jest niezwykle ważny dla całej polskiej piłki. Dlatego za wszelką cenę trzeba wygrać baraże, choćbyśmy mieli przepchnąć je kolanem. Pamiętajmy o tym, że sukces zawsze rodzi się w bólach. Tym bardziej wspierajmy trenera Probierza i reprezentację! – powiedział były selekcjoner Biało-Czerwonych.

Reprezentacja Polski o awans powalczy w barażach

Biało-Czerwoni pokpili sprawę bezpośredniego awansu kompromitującymi występami pod okiem Santosa w kilku pojedynkach fazy grupowej. Polacy przegrali przede wszystkim z wszystkie wyjazdowe pojedynki z najlepszymi zespołami, jak się okazało, w hierarchii. Zaczęło się od przegranej z Czechami w Pradze (1:3), następnie z Mołdawią w Kiszyniowie (2:3) oraz Albanią w Tiranie (0:2). Po takich rezultatach trudno myśleć o bezpośrednim awansie.

Ostatecznie Biało-Czerwoni zajęli trzecie miejsce w grupie, za Albanią i Czechami. Dzięki wysokiej pozycji w Lidze Narodów (dywizja A), Polacy nadal są jednak w grze o ME 2024.

