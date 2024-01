PZPN reaguje na decyzję Ministerstwa Sportu i Turystyki. Liczy na jedno

Głośnym echem obiła się decyzja Ministerstwa Sportu i Turystyki o unieważnieniu decyzji ws. Narodowego Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej. Nowy szef resortu przyznał, że zachowanie poprzedników dotyczące wsparcia ze strony ministerialnych funduszy, przypomina mu to, co wydarzyło się w trakcie mundialu w Katarze.– Przypomina to trochę to, co Morawiecki obiecał piłkarzom po mundialu – porównał w rozmowie z Radiem Zet.

Ministerstwo Sportu i Turystyki tłumaczy swoją decyzję

„W dniu 4 stycznia 2024 roku Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras unieważnił decyzję poprzedniego ministra Kamila Bortniczuka o wpisaniu wniosku Polskiego Związku Piłki Nożnej pod nazwą projekt budowy Narodowego Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej w Otwocku w kwocie 304 264 318 zł w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2023” – czytamy w komunikacie MSiT.

Wyjaśniono to postanowienie faktem, iż w trakcie postępowania wyjaśniającego „stwierdzono naruszenie wewnętrznych procedur obowiązujących w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.

„W trakcie szczegółowej analizy stwierdzono, że nie spełnia on kryteriów formalnych i merytorycznych niezbędnych dla finansowania tego projektu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej” – przekazało ministerstwo.

Reakcja PZPN na decyzję MSiT. Związek liczy na jedno

To postanowienie nie spodobało się Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, który ma nadzieję, że uda się ten projekt zrealizować. „Szanujemy decyzję Ministra Sportu i Turystyki unieważniającą współfinansowanie budowy Narodowego Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej. Liczymy na to, że wspólnie znajdziemy rozwiązanie, żeby zrealizować te ważną dla polskiej piłki inwestycję. Tym bardziej że współfinansowanie tego projektu jest zapewnione z funduszy PZPN, UEFA i FIFA. Polski Związek Piłki Nożnej jest organizacją apolityczną, dla której sport jest najważniejszy” – czytamy.

„Liczymy, że niebawem spotkamy się, by przybliżyć Panu ministrowi szczegóły projektu, który ma służyć przede wszystkim dzieciom, młodzieży i naszym reprezentacjom. Wybudowanie centrum pozwoli najmłodszym adeptom piłki nożnej w naszym kraju, rozwijać się w takich samych warunkach, jakie mają ich rówieśnicy w najlepszych federacjach w Europie” – informuje PZPN.

