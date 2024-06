Andrij Szewczenko szczerze przed meczem Polski z Ukrainą. „To bardzo bolesne”

„Szewa” poza wielkimi zasługami dla ukraińskiej piłki, po zakończeniu kariery zabrał się za jeszcze mocniejsze wspieranie swojej ojczyzny. Obecnie jest szefem piłkarskiej federacji z Ukrainy. Przed towarzyskim meczem Polski z Ukrainą, Andrij Szewczenko udzielił wywiadu Piotrowi Koźmińskiemu z WP/SportoweFakty.

Andrij Szewczenko bardzo szczerze o wojnie na terenie Ukrainy

Była wielka gwiazda m.in. AC Milan, nie ukrywa, że podejście do wydarzeń za naszą wschodnią granicą, ulega zmianie. Na niekorzyść, biorąc pod uwagę to, co nadal dzieje się, właściwie nieprzerwanie od końcówki lutego 2022 roku.

– Niestety, globalne zainteresowanie wojną w Ukrainie maleje. Często słyszę pytania: "Czy ta wojna u was wciąż się toczy?". To bardzo bolesne, ponieważ walczymy o naszą egzystencję, ale walczymy też dla cywilizowanego świata z bardzo mocnym wrogiem. A udział Ukrainy w EURO 2024 w momencie, gdy w kraju toczy się wojna na pełną skalę, jest bardzo dobrą, mocną okazją do przypomnienia o tym światu. I zawsze znajdziemy sposoby, aby to zakomunikować – przyznał legendarny były piłkarz z Ukrainy.

Przypomnijmy, że rosyjskie wojska wkroczyły na ukraiński teren właściwie tuż po igrzyskach olimpijskich w Pekinie (2022). UEFA i FIFA wykluczyły z rywalizacji międzynarodowej zarówno Rosję, jak i Białoruś – zarówno na poziomie reprezentacyjnym – jak i klubowym.

Piątkowy mecz Polska – Ukraina na PGE Narodowym rozpocznie się o godzinie 20:45. Transmisję ze spotkania przeprowadzi TVP 1.

Reprezentacja Polski na Euro 2024. Z kim zagra w Niemczech?

Polscy piłkarze zagrają w Niemczech z Holandią, Francją oraz Austrią. Jak wygląda dokładny terminarz? Biało-Czerwoni rozpoczną od spotkania z Holandią, 16 czerwca w Hamburgu (g. 15:00). Następnie starcie Polska – Austria w Berlinie (21.06, 18:00) i na koniec grupowych rozgrywek najtrudniejsze wyzwanie, Francja – Polska. Mecz z wicemistrzami świata zaplanowano na 25 czerwca w Dortmundzie, od godziny 18:00.

Co ciekawe, tylko w 2016 roku reprezentacja Polski zdołała cokolwiek osiągnąć na imprezie rangi ME. Drużyna prowadzona wówczas przez trenera Adama Nawałkę dotarła we Francji do ćwierćfinału. W 2008, 2012 i 2021 roku Polacy zajmowali… ostatnie, czwarte miejsca w grupach.

Jak będzie w Niemczech? Zespół trenera Probierza z pewnością czeka trudne wyzwanie.

