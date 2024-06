Potężne osłabienie Francji przed meczem z Polską? Niepokojące wieści o Kylianie Mbappe

Reprezentacja Francji na inaugurację Euro 2024 zagrała z Austrią. Trójkolorowi po wielkich męczarniach zwyciężyli 1:0. Wicemistrzowie świata mieli okazje na zdobycie większej liczby bramek, ale jednej z nich nie wykorzystał choćby Kylian Mbappe. Niedługo później okazało się, że to nie jest największe zmartwienie piłkarza i całej drużyny. W jednym ze starć powietrznych Mbappe ucierpiał do tego stopnia, że złamał nos. Polało się mnóstwo krwi.

Mbappe nie wróci nawet na mecz z Polską?

Pierwotnie we Francji mówiono, że najważniejszy piłkarz drużyny prowadzonej przez Didiera Deschampsa będzie w stanie nawet zagrać w kolejnym meczu z Holandią. Podkreślano przy tym, że operacja nie jest konieczna. Teraz te doniesienia nie są już tak optymistyczne.

„Le Figaro” oraz rtl.fr poinformowały, że przerwa Mbappe od gry może wynieść aż 15 dni. To jeden z najbardziej pesymistycznych scenariuszy, lecz nie można go wykluczać. Gdyby się ziścił, to 25-latek wróciłby do drużyny dopiero na ewentualny ćwierćfinał. Dziennikarze podkreślają, że udział w meczu z Holandią jest wykluczony.

Jeśli chodzi o najbliższe starcie grupowe, to w podobnym tonie wypowiada się „RMC Sport”. Według tego medium Mbappe nie wyjdzie na boisko w piątek przeciwko Oranje. Udział w meczu z Polską mimo wszystko ma być jeszcze otwarty. Dziennikarze podkreślają, że trudno będzie mu wyzdrowieć przez najbliższy tydzień do tego stopnia, by grać przeciwko naszemu zespołowi, ale należy też brać to pod uwagę.

Francja dużo straci bez Mbappe

Trójkolorowi mają w swoich szeregach mnóstwo klasowych piłkarzy, ale brak Mbappe może im się odbić czkawką. Spotkanie z Austrią pokazało, że Francuzi wcale nie muszą być dla słabszych ekip tacy straszni, jak się ich maluje. To daje szansę dla Polski na dobry wynik. Spotkanie pomiędzy tymi ekipami odbędzie się 25 czerwca. Cztery dni wcześniej biało-czerwoni zagrają z Austrią, a podopieczni Deschampsa z Holandią.

