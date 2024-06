Startuje faza pucharowa Euro 2024. Pierwsi na boisko wybiegną obrońcy tytułu

Wielkimi krokami zbliżają się kluczowe rozstrzygnięcia tegorocznych mistrzostw Europy. W sobotę rozpocznie się faza pucharowa, którą zainauguruje starcie Szwajcarów z Włochami. Tego samego dnia na boisko wybiegną gospodarze turnieju, będącymi jednymi z faworytów do końcowego triumfu. W najlepszej szesnastce znalazło się miejsce także dla debiutanta. Przed nim jednak bardzo wymagające zadanie.

Euro 2024: Pragmatyczni Włosi powalczą o awans

Pierwszymi ekipami, które wrócą do rywalizacji po krótkiej przerwie, będą reprezentacje Szwajcarii oraz Włoch. Zmierzą się one Stadionie Olimpijskim w Berlinie, a zawody poprowadzi Szymon Marciniak. Dla Polaka będzie to dopiero drugi występ na trwającej imprezie.

Nieznacznym faworytem spotkania wydają się Włosi, którzy bronią tytułu sprzed trzech lat. Zawodnicy Luciano Spallettiego nie pokazali jednak do tej pory pełni swojego potencjału. Choć w pierwszym meczu wygrali z Albanią (2:1), to następnie przegrali z Hiszpanią (0:1), a w ostatniej kolejce drżeli o awans aż do ostatniej akcji meczu. Helweci, którzy udowodnili natomiast, że żelazna konsekwencja w grze obronnej również przynosi zamierzone skutki, zakończyli zmagania w fazie grupowej bez ani jednej porażki.

Przed gospodarzami łatwiejsze wyzwanie

W drugim sobotnim meczu Niemcy zmierzą się w Dortmundzie z Duńczykami. Wydaje się, że podopieczni Juliana Nagelsmanna, którzy w fazie grupowej zdobyli aż osiem bramek, powinni bez większych problemów awansować do ćwierćfinału. Ich rywale nie wygrali do tej pory żadnego spotkania, remisując kolejno ze Słowenią, Anglią oraz Serbią. Rewelacja poprzedniego turnieju jest obecnie w kiepskiej dyspozycji i wątpliwe, aby zdołała sobie poradzić z rozpędzonymi gospodarzami mistrzostw.

Łącznie kibice obejrzą osiem spotkań 1/8 turnieju. Najciekawiej zapowiada się pojedynek Francuzów z Belgami. Wicemistrzowie świata już w pierwszym meczu po awansie z grupy zmierzą się z renomowanym przeciwnikiem. Pewny udział w kolejnej rundzie powinni zapewnić sobie natomiast Hiszpanie, którzy zagrają przeciwko Gruzinom, będącymi największą niespodzianką turnieju.

Terminarz 1/8 finału Euro 2024

Sobota, 29 czerwca

Szwajcaria – Włochy (godz. 18:00)

Niemcy – Dania (godz. 21:00)

Niedziela, 30 czerwca

Anglia – Słowacja (godz. 18:00)

Hiszpania – Gruzja (godz. 21:00)

Poniedziałek, 1 lipca

Francja – Belgia (godz. 18:00)



Portugalia – Słowenia (godz. 21:00)

Wtorek, 2 lipca

Rumunia – Holandia (godz. 18:00)

Austria – Turcja (godz. 21:00)

