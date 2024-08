Brakuje słów na to, co wyprawia Polak w USA. Zasługuje na powołanie do kadry?

Pisaliśmy już nie raz, że Mateusz Bogusz wysyła jasne sygnały selekcjonerowi reprezentacji Polski Michałowi Probierzowi, iż jest gotowy na grę w seniorskiej kadrze. Jego postawa od samego początku sezonu w USA jest wręcz kapitalna. Wystarczy wspomnieć, że 23-latek wystąpił w 33 meczach, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Strzelił 17 goli i zaliczył sześć asyst.

Bogusz z pięknym trafieniem

Polski pomocnik zdobył kolejną bramkę dla Los Angeles FC w wygranym 4:0 półfinałowym meczu Leagues Cup z Colorado Rapids. Oddał techniczny strzał zza rogu pola karnego. Niektórzy zaczęli już porównywać go do Toniego Kroosa. Legendarny niemiecki piłkarz także w taki sposób oddawał uderzenia na bramkę. Piękne trafienie naszego zawodnika można zobaczyć poniżej.

Bogusz otworzył wynik spotkania, a później worek z bramkami się rozwiązał. Polak natomiast dostał wolne już w 63. minucie, kiedy trener postanowił go ściągnąć z boiska.

Awans do finału Leagues Cup to następny wielki sukces Los Angeles FC. Przypomnijmy, że ten zespół zajmuje drugie miejsce w konferencji zachodniej ligi MLS. Co istotne, traci dwa punkty do Los Angeles Galaxy, ale jednocześnie ma rozegrane dwa spotkania mniej. Bogusz jest jednym z najlepszych piłkarzy swojej drużyny i ma to też przełożenie na sytuację związaną z rynkiem transferowym.

Bogusz może zmienić klub

Nie da się ukryć, że Polak w przypadku tak dobrej gry powinien wrócić do Europy. Jak podawał portal WP SportoweFakty, jego usługami jest zainteresowany Celtic Glasgow. 54-krotny mistrz Szkocji musi wyłożyć ponad 6 mln euro, by pozyskać pomocnika Los Angeles FC. Ten transfer na pewno jest możliwy i to nawet do końca tegorocznego lata. O Bogusza miały też pytać kluby z Hiszpanii.

Jeśli chodzi o ewentualne powołanie do reprezentacji Polski, to Bogusz decyzję Michała Probierza pozna 29 sierpnia. Zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów rozpoczyna się natomiast 1 września.

