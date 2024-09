Pięknie żegnali Polaków i doszło do tragedii. Przejmujący komunikat

Borussia Dortmund postanowiła uhonorować Łukasza Piszczka i Jakuba Błaszczykowskiego za wiele lat wspaniałej gry dla zółto-czarnych. Sprzedano ponad 81 tysięcy biletów na ich benefis. Kibice podziękowali Polakom, a sam mecz dostarczył sporo emocji. Zwyciężyła drużyna Błaszczykowskiego 5:4. Niestety okazuje się, że sobotnie wydarzenie miało też jeden straszny moment.

Borussia Dortmund wydała oświadczenie

Na trybunach Signal Iduna Park doszło do interwencji lekarzy wobec jednego mężczyzny. Niestety, jak się później okazało, kibic zmarł. Borussia wydała już komunikat w tej sprawie.

„Smutna wiadomość na koniec emocjonującego dnia: podczas pożegnalnego meczu Łukasza Piszczka i Jakuba Błaszczykowskiego doszło do incydentu zdrowotnego, w którym zmarł mężczyzna. Składamy wyrazy współczucia rodzinie, wszystkim przyjaciołom i krewnym. Spoczywaj w pokoju” – czytamy w mediach społecznościowych Borussii Dortmund.

Pod postem klubu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Kibice łączą się w bólu z rodziną zmarłego mężczyzny, który będzie teraz wszystkie mecze obserwował z góry.

twitter

Legendy na benefisie w Dortmundzie

Przykra wiadomość nieco przyćmiła to, co wydarzyło się wcześniej. Śmiało można powiedzieć, że na Signal Iduna Park obserwowaliśmy piłkarskie święto. Nie dość, że na trybunach usiadło mnóstwo kibiców, to jeszcze mogli oni obserwować byłe oraz aktualne gwiazdy futbolu. To był czas nostalgii, bo na boisku pojawili się m.in. byli reprezentanci Polski: Euzebiusz Smolarek, Marcin Wasilewski, Kamil Grosicki, Jacek Krzynówek i Artur Wichniarek.

Nie zabrakło też postaci silnie związanych z Borussią Dortmund. To choćby aktualny trener klubu Nuri Sahin, ale także prowadzący w przeszłości drużynę z wielkimi sukcesami Jurgen Klopp, czy też inna legenda klubu – Mats Hummels.

Czytaj też:

Niemiecki piłkarz przemówił po polsku. To będzie hit internetu. „Stara bieda”Czytaj też:

Michał Probierz ma wykonać cztery zmiany. Wielka szansa dla Mateusza Bogusza