Zbigniew Boniek z bolesną diagnozą dla rodaków. „Problemem są ludzie”

Nie ulega wątpliwości, że kibice klubu z PKO BP Ekstraklasy nie są specjalnie rozpieszczani przez swoich ulubieńców w europejskich pucharach. Najczęściej już latem, ewentualnie w okresie jesienno-zimowym, kończy się przygoda polskich zespołów w starciach z międzynarodową konkurencją.

Liga Mistrzów: Zbigniew Boniek o problemie polskiej piłki nożnej

Najbardziej prestiżowe rozgrywki klubowe pod egidą UEFA właśnie wystartowały. Polacy zagrali ze zmiennym szczęściem. Debiut w Lidze Mistrzów zanotował np. Kacper Urbański, rzut karny obronił za to Łukasz Skorupski. Bez gola przegrany mecz z AS Monaco (1:2) zakończył za to Robert Lewandowski. Swój czas w mediolańskim Interze dostał za to Piotr Zieliński, w trudnym meczu przeciwko Manchesterowi City (0:0).

A dlaczego w LM nie ma mistrza Polski? Szerszą opinię o stanie klubowej piłki ma wiceprezydent UEFA, legenda polskiego futbolu, Zbigniew Boniek.

– My nie należymy do europejskiej czołówki, jeżeli chodzi o budżety i finanse. Natomiast z pieniędzmi, jakimi dysponujemy, moglibyśmy zrobić dużo, dużo więcej […] Zawsze powtarzam, że u nas problemem są ludzie zarządzający piłką. Know-how w sporcie, umiejętność rozpoznania dobrych piłkarzy z potencjałem, tworzenie nie tylko dobrej atmosfery, ale też strategii w klubie, to cechy, których nam brakuje. Podkreślam – przy naszych budżetach moglibyśmy zdziałać znacznie więcej niż obecnie – przyznał Boniek w rozmowie dla Polsatu Sport

Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok w Lidze Konferencji Europy

Żeby nie było tak źle, jesienią w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy nie zabraknie Legii Warszawa oraz Jagiellonii Białystok. Ci drudzy „spadli” z eliminacji Ligi Mistrzów, następnie Ligi Europy UEFA, żeby ostatecznie zakotwiczyć właśnie w LKE.

Warszawianie przebili się za to przez fazę eliminacyjną, jako trzeci zespół poprzedniego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Swojej europejskiej przygody nie przedłużyły za to: wicemistrzowie Polski Śląsk Wrocław oraz zdobywcy Fortuna Pucharu Polski – pierwszoligowa Wisła Kraków.

