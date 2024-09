Robert Lewandowski rozegrał słaby mecz? Trener FC Barcelony nie pozostawił złudzeń

FC Barcelona poległa z AS Monaco w pierwszej kolejce nowego formatu Ligi Mistrzów. Zespół z Ligue 1 wygrał 2:1 i duży wpływ na ten wynik miała czerwona kartka, jaką otrzymał Eric Garcia, który ratował się faulem po nieudanym zagraniu Marca-Andre ter Stegena.

Hansi Flick ocenił grę Roberta Lewandowskiego

Na tych dwóch postaciach hiszpańskie media się skupiły, wytykając im błędy. Nie zabrakło również komentarzy nt. postawy Roberta Lewandowskiego. „Zagubiony” – określiła go gazeta „Mundo Deportivo”, dodając, że Polak musiał więcej pracować w obronie, przez co był słabo widoczny w ofensywie. Z kolei kataloński „Sport” wystawił kapitanowi Biało-Czerwonych notę „5” (w skali od 1 do 10). „Został ukarany przez plan gry, ponieważ Flick szukał kontrataku” – czytamy.

Innego zdania jest trener FC Barcelony Hansi Flick. Szkoleniowiec po meczu porozmawiał z Tomaszem Ćwiąkałą z Canal+ Sport. „Dobrze pracowaliśmy w obronie i Robert się także do tego przyczynił” – przyznał.

„To nie był dla niego łatwy mecz, także z piłką, bo zmieniliśmy formację na 4-4-1, był osamotniony w ataku i trudno było mu utrzymać się przy futbolówce. Mimo wszystko uważam, że zagrał naprawdę dobre spotkanie” – zaznaczył.

Robert Lewandowski chce przebić magiczną granicę

W tym meczu Polak nie dał rady strzelić gola, a warto przypomnieć, że w historii swoich występów w Lidze Mistrzów Robert Lewandowski strzelił 94 gole. Tylko Cristiano Ronaldo i Leo Messi są lepszymi strzelcami od naszego reprezentanta i mają na swoim koncie kolejno 141 i 129 trafień.

Przed FC Barceloną w nowej fazie ligowej Ligi Mistrzów pozostało jeszcze siedem spotkań, a kolejne Duma Katalonii rozegra z Young Boys Berno. W tegorocznej Lidze Mistrzów przeciwnikami Blaugrany będą jeszcze: Bayern Monachium, Atalanta, Stade Brestois, Borussia Dortmund, Benfica oraz Crvena Zvezda.

